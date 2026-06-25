Son Mühür/Hüseyin Demir Yunanistan’ın Volos kentinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası’nda milli atletimiz İsmail Nezir, 400 metre engelli yarışında elde ettiği 48,33’lük derecesiyle birinci olarak şampiyona rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu. Buca’nın ve İzmir’in gururu Nezir, başarıdan başarıya koşuyor. Topladığı madalyalarla ülkemize büyük gurur ve sevinç yaşatıyor. İsmail Nezir, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunurken rekorunu kırdığı için mutlu olduğunu belirtti. Nezir, esas hedefinin Avrupa Şampiyonası’nda madalya olduğunu, Galatasaray camiasının desteğini her zaman yanında hissettiğini söyledi.

“Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik”

Galatasaray Spor Kulübü olarak başarılı bir turnuvayı geride bıraktıklarını belirten milli sporcu İsmail Nezir, “Güzel bir Balkan Şampiyonası’nı geride bıraktık. Özellikle Galatasaray grubu olarak oradan, kendi İzmir grubumuz ve benim takımım olan Galatasaray da dahil olmak üzere, toplam 11 madalya topladı. Türkiye ise toplamda 38 madalya aldı. Türk Milli Takımı adına güzel bir Balkan Şampiyonası oldu. Aynı şekilde bizler de burayı çok güzel geçirdik. O yüzden gayet memnunum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Umarım elimizden geleni yapmışızdır” diye konuştu.

“Rekorumu kırdığım için çok mutluyum”

Şampiyona rekorunu kırdığı için mutlu olduğunu vurgulayan İsmail Nezir, “Bu yıl güzel bir hazırlık sezonu geçirdik. Çünkü bu yıl İngiltere, Birmingham’da Avrupa Şampiyonası var ve ana hedefimiz orası; oraya hazırlanıyoruz. Burada da şampiyona rekorunun kaç olduğunu bilmiyordum. Sormuştum ama cevap alamadım, öyle kaldı. Koştuktan sonra şampiyona rekoru kırdığımı öğrendim. Çok mutlu oldum çünkü çok güzel bir şey ve bu benim kırdığım ilk şampiyona rekoru… Kendi kariyerimde ilk defa yaşadığım bir an oldu. O yüzden çok mutluyum. Böyle bir şampiyona rekorunu elimde tutmak benim için çok gurur verici” şeklinde konuştu.

“Hedefim Avrupa Şampiyonası”

Nezir, "Daha sezonun başındayız, yani sezonlarımız yeni başladı. Güzel gidiyoruz, güzel bir ivme yakaladık… Her şey yolunda. Hiçbir şeyimi aksatmadan, profesyonel bir şekilde çalışmaya çalışıyorum. Bu süreçte hem Galatasaray Spor Kulübü hem de Atletizm Federasyonu elinden geldiğince destek oluyor. Profesyonellik bunu gerektiriyor… Sezon yeni başladı, sezonun ortalarına doğru geliyoruz. Bakalım, bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir şeyler hedefliyorum” dedi.

“Galatasaray camiasından her zaman destek alıyorum”

İsmail Nezir, “Her birine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Galatasaray camiasından güzel bir destek görüyorum. Bir Galatasaraylı olmak benim için gerçekten çok onur ve gurur verici bir şey. Özellikle Galatasaray’ı temsil edebilmek, bu gerçekten çok onur verici bir davranış. Beni sevmeleri, bana inanmaları kariyerimde beni çok mutlu ediyor. Şu an kariyerimde çok güzel bir yerdeyim ve elimden geldiğince Galatasaray’ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Umarım çok daha iyi yerlerde, çok daha iyi şekillerde sarı-kırmızılıları temsil edeceğim” ifadelerini kullandı.

“Bucalılara ve İzmirlilere teşekkür ediyorum”

Buca’nın ve İzmir’in gururu olan İsmail Nezir, “Bucalılar da sağ olsunlar, var olsunlar. Beni her yerde, her şekilde destekleyip reklamımı yapıyorlar. Buca’ya gittiğimde de artık çok fazla tanınıyorum. İnsanlar beni tanıyor, biliyorlar. Bu çok hoşuma gidiyor. Orada insanlarla bazen konuşuyoruz, bazen sohbet ediyoruz; benimle fotoğraf çekiliyorlar” diye sözlerini sonlandırdı.