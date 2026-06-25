Son Mühür / Atakan Başpehlivan – Emine Kulak Balçova Belediyesi’ne yapılan operasyonun ardından, ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Söz konusu gözaltların ardından dolandırıcıların meclis üyelerini arayarak, sorular sordukları öğrenildi.

Kimliği belirlenemeyen kişiler meclis üyelerini aradı

Kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıtan kimliği belirsiz kişilerin gözaltında bulunan Başkan Onur Yiğit’e yakın meclis üyelerini arayarak, ‘Tanık olur musunuz?’ tarzında sorular sordukları öğrenilirken, meclis üyelerinden elde bilgilere göre ise soruları yönelten kişilerin emniyet mensubu olmadığı belirtildi.

“Biz bunun bir dolandırıcılık vakası olduğunu düşünüyoruz”

Yeşilyurt Mali Şube önünde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan ve dolandırıcılarla muhatap olduklarının altını çizen CHP’li Balçova meclis üyesi Salih Küçükbayrak ise “Sabah 11 sularında bir telefon aldık bize savcılık tarafından aradıklarını belirttiler. Bize bir takım sorular yönelttiler, hakkımızda sahte kimliklerin olduğunu tarzında cümleler yöneltildi. En sonunda bana ‘Gizli tanık olur musunuz?’ tarzında bir soru yönelttiler. Biz de bunu reddettik. Bunun adı tam bir dolandırıcılıktır. Biz Onur Yiğit’i çok iyi tanırız kendisi dürüstlük abidesidir. Bizi bu duruma düşürenler utansın. Dolandırıcılarla muhatap olmak zorunda kalıyoruz” şeklinde konuştu.