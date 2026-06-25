Dünyanın en eski ve köklü düzenli ordularından biri olan Türk Kara Kuvvetleri’nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İzmir’de gurur dolu anlar yaşandı. İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ev sahipliğinde icra edilen tören programı; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın gür bir sesle okunmasıyla başladı. Askeri erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaşın da yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda, şanlı tarihin yapı taşları ve Mehmetçiğin vatan savunmasındaki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serildi.

"Dünyanın en güçlü kara kuvvetlerinden Biridir"

Günün anlam ve önemine dair kürsüye gelerek hitapta bulunan İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Halil Bulut, Türk Kara Kuvvetleri mensubu olmanın gururunu şu sözlerle ifade etti:

"Köklü tarihi, üstün kahramanlıkları ve başarılarıyla şanlı tarihimizin en köklü yapı taşlarından biri olan, mensubu olmaktan büyük onur ve gurur duyduğumuz Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Asırlardır vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin bağımsızlığını ve devletimizin bekasını koruma görevini büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla yerine getirmektedir. Tarih boyunca Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, Çanakkale'den milli mücadeleye kadar sayısız zaferin mimarı olan Türk askeri; cesareti, disiplini ve yüksek görev anlayışıyla daima milletimizin güven kaynağı olmuştur. Bugün de Türk Kara Kuvvetleri modern teknolojilerle donatılmış personeli, güçlü eğitim sistemi ve üstün operasyonel kabiliyetiyle ülkemizin savunmasında hayati bir rol üstlenmektedir. Kara Kuvvetlerimiz sahip olduğu yüksek manevi değerleri, yerli ve milli savunma sistemleriyle güçlendirdiği imkan ve kabiliyetleri, her türlü coğrafyada harekat icra edebilme yeteneği, nitelikli personeli, tecrübe ve disipliniyle dünyanın en güçlü Kara Kuvvetlerinden biridir"

"Sarsılmaz vatan sevgisi en büyük gücümüz olmaya devam edecektir"

Konuşmasının devamında ordunun gelecek vizyonuna ve sınır ötesindeki barış vizyonuna değinen Tuğgeneral Bulut, kahraman Mehmetçiğin her türlü coğrafyada üstlendiği hayati rollere dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan kahraman Türk ordusa ve onun ayrılmaz parçası Kara Kuvvetlerimiz, bayrağımıza kanlarıyla rengini veren kahraman şehitlerimizin manevi varlığından aldığı güçle aziz vatanımızın bekasını sağlamak için kendisine verilecek her türlü görevi dün olduğu gibi bugün de azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmektedir. Kahraman Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü görevlerde sadece vatan topraklarını korumakla kalmamakta, aynı zamanda barışın, güvenliğin ve istikrarın tesisi için üstün bir gayret göstermektedir. Görev yaptığı her yerde, milletimizin şerefini ve devletimizin gücünü en iyi şekilde temsil etmektedir. Bugün bize düşen görev ecdadımızdan aldığımız bu şanlı mirası korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aynı gururla aktarmaktır. Türk Kara Kuvvetleri'nin sahip olduğu köklü gelenekler, yüksek disiplin anlayışı ve sarsılmaz vatan sevgisi gelecekte de en büyük gücümüz olmaya devam edecektir"

Yerli ve milli istihkam teknolojileri sergilendi

Protokol konuşmalarının ardından Ege Ordusu Bando Komutanlığı tarafından davetlilere özel bir konser verildi. Katılımcıların büyük beğenisini toplayan konserin akabinde ise tören alanı son teknoloji savunma araçlarının gövde gösterisine sahne oldu. Vatandaşlar ve öğrenciler, görevli askeri personelin eşliğinde açılan "İstihkam Teçhizatı Sergisi"ni gezerek envanterdeki araçları yakından inceleme fırsatı buldu. Yoğun ilgi gören sergide; Karayel, Zemin Takviye Teçhizatı (ZZT), Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (SAMUR), Ejderha, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı 2 (MEMATT2), Araca Monte Mayın EYP Tespit Sistemi (AMMTS), Robotik Kollu Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) aracı, Mini İHA'ya Entegre EYP İmha Sistemi ve METİ Timi Teçhizatı gibi kritik yerli donanımlar sergilenerek büyük takdir topladı.