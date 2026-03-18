TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka’nın deneyimli forveti Ömer Faruk Sezgin, sahalara döndüğü maçlarda etkileyici bir performans sergiliyor. 26 yaşındaki oyuncu, yeşil-kırmızılı formayla çıktığı 9 karşılaşmada 9 gole ulaşarak takımının hücum hattına önemli katkı sağladı.

Ceza sonrası sahalara dönüş

Geçtiğimiz dönemde bahis oynadığı gerekçesiyle 8 aylık men cezası alan Ömer Faruk Sezgin’in durumu, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yeniden değerlendirildi.

Benzer ihlallerden dolayı bazı futbolcuların 45 günlük ceza alması örnek gösterilerek yapılan indirim talebi kabul edildi ve Sezgin’in cezası azaltıldı. Bu gelişmenin ardından tecrübeli forvet yeniden sahalara dönerek maç eksiğini hızla kapattı.

Maç eksiğini hızla kapattı

Takıma dönüşünün ardından kısa sürede form grafiğini yükselten Ömer Faruk, Alanya 1221 ve Uşakspor karşılaşmalarında birer gol kaydederken, Altay ve Ayvalıkgücü Belediyespor maçlarında ikişer kez fileleri havalandırdı. Nazilli Belediyespor karşısında attığı hat-trick ile öne çıkan Sezgin, toplam 596 dakikada sahada kalıp, maç başına ortalama 66 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi.

Hücumda kritik rol

Karşıyaka’nın hücum gücüne büyük katkı sunan Ömer Faruk Sezgin, takımının gol yollarındaki etkili silahı olarak öne çıkıyor. Performansı, taraftar ve teknik ekip tarafından da takdirle karşılanıyor.