Son Mühür- AK Parti İzmir Millevekili Mahmut Atilla Kaya'nın hedefinde yine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay vardı. Cemil Tugay'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından düzenlenen törende “Bu kötü kaderin, halkın iradesiyle yapılacak bir seçimle sona ereceğini biliyoruz.

İnsanların hak ettiği demokrasiye, özgürlüğe ve gençlerin geleceğine kavuşması için mücadele etmeliyiz. Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine "Güzel İzmir'imizi bozuk yollara, kokuya, çöpe, trafiğe mahkum eden 'kötü kader'" diye cevap veren AK Partili Kaya "Ve bu gerçeğin altında ezilen ve kendi partilisi selefi tarafından "muhbir" olarak nitelendirilen bir Belediye Başkanı..." diye ekledi.

AK Partili Kaya sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:"Daha dün "Yalancılığı" kendi partisinin İl Başkan Vekili ve Adalet Kurulu Üyesi tarafından da tescil edilmiş CHP'li Belediye Başkanı konuşmuş.

"Kötü kader" demiş, Yeşilçam filmlerinin adı gibi...

Ama ortada film falan değil, bir gerçek var.

Güzel İzmir'imizi bozuk yollara, kokuya, çöpe, trafiğe mahkum eden "kötü kader"(!)

Ve bu gerçeğin altında ezilen ve kendi partilisi selefi tarafından "muhbir" olarak nitelendirilen bir Belediye Başkanı...

Vah kadersizim :("