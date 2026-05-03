Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda yapılan ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu nedenle vatandaşlar, günlük yakıt giderlerini takip edebilmek için “İzmir'de benzin bugün kaç TL?”, “İzmir'de motorin fiyatı ne kadar?” ve “İzmir'de akaryakıtta son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.

İzmir akaryakıt fiyatları 3 Mayıs 2026

Benzin litre fiyatı: 65.07 TL

Motorin litre fiyatı: 73.11 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL

Diğer şehirlerdeki fiyatlar

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.82 TL

Motorin litre fiyatı: 71.72 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.68 TL

Motorin litre fiyatı: 71.58 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.79 TL

Motorin litre fiyatı: 72.84 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL