Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın gelenek haline getirdiği İtfaiye Şehitleri Futbol Turnuvası'nda dördüncü sezon, oynanan finalle noktalandı. Kültürpark sahasındakiheyecanlı karşılaşmanın ardından, dereceye giren ekipler ödüllerine kavuştu. Şehit itfaiyecileri yad etmek için bir araya gelen itfaiye personeli, sahada ter dökerken ortaya da haliyle samimi görüntüler çıktı.

"Görevde birlik, sahada mücadele" mottosuyla yola çıkılan turnuvayı izleyenler arasında Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf ile İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz da vardı. Şube müdürlerinin de tam kadro yer aldığı final maçı, her anıyla izleyenleri ekran başına ya da saha kenarına kilitledi. Müsabaka biter bitmez kurulan kürsüde ise farklı branşlarda başarı gösterenlere kupa ve plaketleri tek tek dağıtıldı.

"Omuz omuza vermeniz bizi gururlandıyor"

Maçın ardından kısa bir konuşma yapan İsmail Mutaf, sahadaki enerjiden bir hayli memnundu. "Gerçekten keyif aldık izlerken" diyen Mutaf, personeline şu sözlerle seslendi: "Yangın yerinde nasıl omuz omuza veriyorsanız, burada da aynı ruhu görmek bizi gururlandırıyor. Skor ne olursa olsun, günün sonunda kazanan bizim itfaiye teşkilatımız oldu." Mutaf, tüm takımların elini sıkarak, daha nice güzel organizasyonlarda bir araya gelme dileklerini paylaştı.

Kupalar havaya kalktı

Gelelim sonuçlara; turnuvanın şampiyonluk koltuğuna Merkez Bölge 3. Posta 1. Takımı oturdu. Birincilik kupasını Mutaf’ın elinden alan takımı, ikinci sıradaki Merkez Bölge 1. Posta 2. Takımı takip etti. Güney Bölge 2. Posta 1. Takımı ise hem üçüncülük kupasını müzesine götürdü hem de sergiledikleri örnek tavırla "En Centilmen Takım" seçilmeyi başardı. Turnuva boyunca rakip fileleri en çok havalandıran isim ise Mustafa Furkan Karatepe oldu; gol krallığı tacını kimseye kaptırmadı. Kupa töreninin ardından ekipler, başarılarını kendilerini desteklemeye gelen arkadaşlarıyla beraber kutladı.

