Son Mühür/ Atakan Başpehlivan- Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, il yönetimiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada süreci yorumlayarak, konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Çağatay Güç: Biz bugünü milat olarak görüyoruz

Bugünü milat olarak gördüklerini Aktaran CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "İleride bu dönemi çok ağır bir tablonun ortaya çıktığı bir gün olarak hatırlayacağız. Biz bugünü bir milat olarak görüyoruz. Biz bu aşamadan çok daha güçlü olduğumuzu düşünerek çıkıyoruz, halkımıza çok teşekkür ederiz." dedi.

"Herkesi yarın 12'de Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz"

Son olarak, Özgür Özel'in yarın gerçekleşecek İzmir programı ile ilgili detayları paylaşan Başkan Güç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Biz İzmir İl Örgütü olarak planlamamızı yaptık. Yarın genel Başkanımız İzmir'e ve Manisa'ya gelecek biz de kendisine Cumhuriyet Meydanı'nda bir karşılama yapacağız. Buradan da Manisa'ya geçeceğiz. Yarın İzmir'deki tüm vatandaşlarımızı 12'de Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. Biz bu mücadeleyi kendimiz için vermiyoruz. Gerçek sorunlar ekonomik problemlerdir. Ancak AK Parti hükümeti gerçek sorunlarla ilgilenmek yerine böyle bir süreç yürütmektedir. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."