Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararının etkileri sürmeye devam ediyor. Kurultay geçersiz sayılırken, genel başkanlığa tekrardan Kemal Kılıçdaroğlu geçmiş oldu. Dün CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, Özgür Özel'in Genel Merkez binasından çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yürümesi oldukça konuşulan konuların arasında yer aldı. Özgür Özel'in yanında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de yer alırken, Güç bugün sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Güç, "Genel Başkanımız Özgür Özel tarihi bir yürüyüşü başlattı. Ülkemizin özgürlüğü için tek adamın iktidarı yerine milletin iktidarı için harekete geçti. Kurtuluş hareketi ülkemizin ve milletimizin kurtuluşu içindir. En yakın seçimle bu zorlu yolculuğu hep birlikte zaferle taçlandıracağız. Ülkemiz kazanacak. Milletimiz kazanacak." ifadelerini kullandı.

