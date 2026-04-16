İzmirli Avukat Sancaktar Devlet Özkul, web sitesindeki profil fotoğrafının dolandırıcıların eline geçtiğini görünce soluğu savcılıkta aldı. Bir grup şüpheli, Özkul’un fotoğrafını kopyalayıp WhatsApp üzerinden sahte bir profil oluşturdu. İsim olarak da avukatın kendi ismini andıran "Koray Sancaktar"ı seçtiler. Planları ise basitti mesaj attıkları kişilere "Hakkınızda dava var, uzlaşma parası öderseniz dosyayı kapatırız" diyerek sahte belgelerle korku salmaktı.

Herkes büroyu arayınca olay anlaşıldı

Bu tuzağa düşmeyen bazı vatandaşlar, hemen internete girip asıl avukatın hukuk bürosunu buldu. Ofisin telefonları gün boyu susmak bilmeyince, Özkul kendi kimliğinin bir dolandırıcılık oyununa alet edildiğini anladı. Arayan herkese aynı şeyi söyledi: "Sakın para göndermeyin, bu kişilerle irtibatı kesin ve hemen emniyete gidin."

"Avukat veya polis para istemez"

Yaşananları doğrudan bir itibar saldırısı olarak gören avukat Özkul, bilişim suçlarıyla mücadelenin önemine dikkat çekerek maalesef bazı kişilerin para gönderdikten sonra kendisini aradığını belirterek şu temel kuralı hatırlattı, "Dünyanın hiçbir yerinde bir avukat, hakim ya da polis sizi arayıp 'Dosyanı kapatmak için şu hesaba para at' demez. Böyle bir hakları da yetkileri de yok." ifadelerini kullanarak tüm vatandaşı uyardı.

Teknolojik gelişmeler bu tarz dolandırıcılık girişimlerine kapı aralıyor

Teknolojik gelişmelerin dolandırıcıların işine yaradığını bu nedenle 7den 70e herkesin dikkatli olması gerektiğini belirten Özkul, "Gelişen teknoloji çağında bilişimin hızına yetişmek zor olsa da devletimizle birlikte bu suçların önüne geçmeye ve şüpheli şahısların yakalanmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Dolandırıcılık nedeniyle farklı şehirlerden birçok kişi tarafından aranıyoruz. Bu durum bıkkınlık derecesine gelse de her aramada vatandaşlarımıza yardımcı olmayı ve mağduriyetlerine engel olmayı bir vatandaşlık görevi biliyoruz. Nitekim ismimizin ve profil fotoğrafımızın yanlış yerlerde kullanılıp başka bir şekilde lanse edilmesi nedeniyle olayın bizzat mağduru da biz oluyoruz" diyerek başına gelen zorluğu özetledi.

Dolandırılmamak için yapmanız gereken şey basit

İzmirli avukat Özkul, kendisini arayanlara ve bu mesajlara maruz kalanlara tek bir adres gösterdi. O da UYAP Vatandaş Portalı. Eğer birisi davanız olduğunu iddia ediyorsa, IBAN numarasına değil, e-devlet üzerinden bu sisteme bakmanız gerekiyor. Avukatların yalnızca kendi müvekkilleriyle iletişim kurduğunu söyleyen Özkul, "Mesaj yoluyla para isteyenlere asla itibar etmeyin," diyerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesini verdi.