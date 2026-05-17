Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Kültürpark Gençlik Tiyatrosu, Türkiye’nin dört bir yanından gelen görme engelli yazarların ödül heyecanına sahne oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün ev sahipliği yaptığı TÜRGÖK 15. Öykü Yarışması Ödül Töreni, 10–16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlendi. Dereceye giren yarışmacılar, refakatçileriyle birlikte katıldıkları programda ödüllerini aldı.

Etkinlikte görme engelli bireylerin edebiyat alanındaki üretimlerini desteklemeyi ve toplumsal görünürlüklerini artırmayı amaçlanırken katılımcılar da tören boyunca kendi deneyimlerini aktardı.

Genç yazarların ödülleri sahiplerini buldu

Yarışmanın genç öbeği kategorisinde birincilik ödülünü "Kakao ve Kehribar Bir Mirasın Tadı" adlı öyküsüyle Mehmet Efe Benli kazandı. Hemen ardından gelen isimler de başarılarını aldıkları derecelerle taçlandı.

Genç Öbeği Birincisi: Mehmet Efe BENLİ – Kakao ve Kehribar Bir Mirasın Tadı

Genç Öbeği İkincisi: Zübeyde Ravza Bayraktar - Kayıp Çikolata Kutusu

Genç Öbeği Üçüncüsü: Kübra ARSLAN - Çikolata Sırları

Genç Öbeği Özendirme Ödülleri: Duru Avşar (Bulunmaz Lezzet Çekirdeği) ve Hamit Çınar Çelik (Çikolata Meselesi)

Yetişkinler kategorisinde kazananlar

Yetişkin öbeğinde ise "Yankının Ritmi" isimli çalışmasıyla Selin Erdoğan birinci seçildi. Jüri, bu kategoride de toplam beş ismi ödüllendirdi.

Yetişkin Öbeği Birincisi: Selin ERDOĞAN - Yankının Ritmi

Yetişkin Öbeği İkincisi: Şerife KARABÜBER - Yamalı Hayat

Yetişkin Öbeği Üçüncüsü: Furkan ATAÇER - Dur Diyenlere İnattan

Yetişkin Öbeği Özendirme Ödülleri: Damla Hazer (Hareket Bitmeden Hikaye Bitmez) ve Fahriye Sinem Ulusoy (Işık Senfonisi'nin Titreşimi)

Gültekin yazgan özel ödülü

Gecenin özel ve anlamlı ödüllerinden biri de sahibini buldu. "Gültekin Yazgan Özel Ödülü", "Rayların Hatırladığı" başlıklı öyküsüyle Mesut Hekimhan’a takdim edildi.