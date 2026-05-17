Son Mühür - Goldwind Yerelleşme ve Tedarik Zinciri Müdürü Alper Kalaycı, sosyal medya platformu LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye’de planlanan yeni yatırımlara ilişkin önemli mesajlar verdi. Rüzgâr türbini kanadı üretimi alanında sektörün deneyimli isimleri arasında gösterilen Kalaycı’nın paylaşımında kullandığı görseller ve ifadeler, İzmir’de hayata geçirilmesi planlanan yeni bir kanat üretim tesisi için hazırlıkların başladığı yönünde yorumlandı. Söz konusu paylaşım, enerji sektöründe geniş yankı uyandırdı.

Sektörde heyecan yarattı

Alper Kalaycı’nın uzun yıllardır Türkiye’de rüzgâr enerjisi sektörünün gelişiminde aktif görev aldığı ve özellikle yerelleşme, üretim altyapısı ile tedarik zinciri alanlarındaki deneyimiyle yeni projelerde önemli rol üstleneceği değerlendiriliyor. Sektör temsilcileri, planlanan yatırımın yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmayıp; yerli tedarik ağı, istihdam olanakları, teknoloji paylaşımı ve Türkiye’nin bölgesel üretim merkezi olma hedeflerine de katkı sağlayacağını ifade ediyor. Paylaşımda yer alan “A New Chapter in Localization” mesajı ise yenilenebilir enerji sektöründe Türkiye adına yeni bir sürecin başlangıcı olarak yorumlandı.