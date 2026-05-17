Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ın simge mekanlarından Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’ndaki kapsamlı yenileme çalışmalarını tamamladı. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla başlatılan tadilat süreciyle, tiyatro hem teknik hem de fiziksel açıdan modernize edildi. 3 bin 150 kapasiteli mekan, kapılarını açmak için gün sayıyor.

Kör noktalar tarih oldu

Yenileme projesinde en dikkat çeken değişiklik sahne planında yapıldı. Grand Plaza AŞ ekipleri, özellikle yan taraflarda oturan seyircilerin görüş açısını kısıtlayan sorunları çözmek için sahneyi bir miktar geriye çekti. Bu hamleyle birlikte tiyatronun her noktasından sahne tam olarak görülebilecek.

Sadece görüş açısı değil, oturma konforu da elden geçirildi. Eski koltukların tamamı sökülerek daha rahat ve dayanıklı modellerle değiştirildi. Artık seyirciler etkinlikleri çok daha rahat bir fiziksel ortamda takip edebilecek.

106 etkinlik planlandı

Hazırlıkların bittiğini duyuran Grand Plaza AŞ İşletmeler Müdürü Efe Can Mutlu, tiyatronun operasyonel olarak tam kapasiteyle çalışacağını belirtti. Yeni sezon için şimdiden 106 farklı etkinliğin planlandığını açıklayan Mutlu, hem sanatçıların hem de izleyicilerin taleplerine cevap verecek bir yapı oluşturduklarını vurguladı.

Atatürk Açıkhava Tiyatrosu, bu yaz da konserlerden tiyatro oyunlarına kadar İzmir’in etkinlik yükünü sırtlamaya devam edecek. Fiziksel iyileştirmelerin ardından mekanın kullanım ömrü de uzatılmış oldu. Her şey hazır; şimdi sıra ilk perdenin açılmasında.

