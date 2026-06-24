CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen'in Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde yaptığı açıklamaların yankıları sürmeye devam ediyor. Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde yaptığı açıklamalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan gelişmeler üzerinde dururken, bu açıklamalar tepkileri de beraberinde getirdi. Gökçen'in bu açıklamalarına bir tepki de AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan geldi.

"Ayağınız taşa takılsa bizden bileceksiniz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Ayağınız taşa takılsa bizden bileceksiniz! CHP, kendi iç çatışmalarını, bitmek bilmeyen koltuk kavgalarını, içine düştüğü siyasi çıkmazı ve yolsuzluklarını perdelemek için bir kez daha hedef şaşırtma gayretine girişmiştir. CHP’nin İzmir’de oturmayan, bulunmayan İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen’in Avrupa Konseyi kürsüsünden bağımsız Türk yargısını ve Türkiye’nin en büyük siyasi hareketi olan AK Parti’yi şikâyet etmesi, siyasi acziyetin açık bir göstergesidir.

Kendisinin feryat ederek dile getirdiği konuların tamamı; aylardır kamuoyunun gözü önünde cereyan eden, partimizle zerre ilgisi bulunmayan, tamamen manipülasyon ve algı mühendisliğine dayalı iddialardan ibarettir. Türkiye’yi şikayet ettiğiniz şey partinizin iç meselesidir. Müştekisi CHP’li, davalısı CHP’li, ihraç edileni ve edeni de CHP’lidir. İçine düştüğünüz gayya kuyusuna bizi çekmeye çalışmayın. Buradan size ekmek çıkmaz.

Bir kez daha ifade etmek istiyorum: Siz, sırtınızı Avrupa Parlamentosu koridorlarındaki ahbaplarınınız insafına ve rüzgarına yaslıyorsunuz biz ise kökünü bu topraklardan alan, feraset sahibi aziz milletimizin sarsılmaz iradesine inanıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de siz icazet kulislerinde kaybolurken; biz, gücümüzü yalnızca milletimizden alarak bu ülke için eser ve hizmet üretmeye ve Türkiye’nin yarınlarını inşa etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.