İzmir eski Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato hakkında yürütülen disiplin soruşturmasının noktalandığı öğrenildi. HSK İkinci Dairesi tarafından, haksız mal edinme” suçundan aldığı cezası Yargıtay tarafından kesinleştirilen Okan Bato'nun meslekten çıkarılmasına karar verildi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, önceden İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevde bulunan ve emekli olmasının ardından ise hakkında yürütülmekte olan disiplin soruşturması süren Okan Bato ile ilgili kararını verdi. Kurul tarafından, yapılan incelemeler neticesinde Bato'nun meslekten çıkarılmasına karar verildi.

Dosyayı karara bağladı!

Yargı camiasını uzun süredir meşgul eden dosyada HSK İkinci Dairesi tarafından nihai karar verildi. Önceden İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinde yer alan, son olarak ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı olarak görevini tamamladıktan sonra emekliye ayrılan Okan Bato hakkında disiplin süreci noktalandı.

Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, disiplin soruşturması çerçevesinde ele alınan bulgular dikkate alınarak meslekten çıkarma cezası uygulanmasına hükmedildi.

Mal varlığı inceleme altına alındı!

Soruşturma çerçevesinde Bato'nun 2015 ile 2019 yılları arasındaki mali hareketleri detaylı şekilde incelemeye alındı. Düzenlenen raporlarda, aile bireylerinin yasal gelirleri ile harcama kalemleri karşılaştırılarak kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirildi.

İncelemeler neticesinde mal varlığında gerçekleşen artışın, elde edilen gelirlerle tam olarak açıklanamadığı yönünde tespitler üzerinde duruldu. Raporda ek olarak, belirlenen mal edinimlerinin tasarruf edilebilir gelir düzeyinin üzerinde olduğu değerlendirmesi dikkat çekti.

Meslekten çıkarma kararı!

HSK İkinci Dairesi, yürütülen disiplin soruşturması neticesinde Okan Bato'nun 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde meslekten çıkarılmasına hükmetti.

Kurul tarafından ayrıca, Bato'nun önceden emekli olması sebebiyle görevden uzaklaştırma yönünde herhangi bir tedbir uygulanmasına gerek bulunmadığı da karara bağlanmış oldu.