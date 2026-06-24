Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı’nda 21 Haziran Pazar gecesi yaşanan görevden alma krizi ve ardından patlak veren arbede, siyaset kamuoyunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirmişti. Genel Merkez MYK kararı sonucunda Çağatay Güç CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınırken, yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü atanmıştı.

Çağatay Güç ve destekçileri tarafından il binasında "direniş nöbeti" başlatılırken saat 22:15 sularında yeni başkan Gümrükçü’nün ekibiyle binaya girmesi tansiyonu artıran unsurlardan biri olmuştu. Olaylı gecede CHP İzmir milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı kameralar önünde açıklama yaparken, hemen arkalarında yeşil tişörtüyle dikkat çeken ve "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganı atan bir kişi dikkatleri çekmişti.

Adli sicil kaydı var dendi ama gerçek farklı çıktı!

Görüntülerde dikkat çeken kişinin H.H. olduğu öğrenilirken, şahsın Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 9 adet canlı palmiye ağacını satmak amacıyla keserken suçüstü yakalandığı öne sürülmüştü. Konuyla ilgili yürütülen yasal süreç sonunda ise mahkeme tarafından H.H.'nin yaklaşık 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edilmişti.

İddiaların odağındaki H.H., dikkat çeken bir hamleye imza attı. Adli Sicil Kaydının olup olmadığına dair belgeyi paylaşan H.H., herhangi bir adli sicil kaydının olmadığını kamuoyuna duyurmuş oldu.