Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de engelli bireyler, belediyenin asansörlü araçlarıyla evlerinden tek tek alınıp doğruca Seferihisar’ın serin sularına taşınıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla hareketlilik başlıyor. Evinin önünde bekleyen engelli bir yurttaş için o gün sıradan bir salı ya da çarşamba değil. Deniz günü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, özel donanımlı araç filosuyla kentin dört bir yanındaki derneklerin kapısını çalıyor. Yolculuk rahat. Araçlar geniş. Tekerlekli sandalyeler içeri kolayca süzülüyor.

Sabah kahvaltısından Ege’nin serin sularına

İstikamet Seferihisar. Seferihisar Engelsiz Eşit Yaşam ve Kampçılık Derneği’nin (SEKADER) engelli erişimine tam uyumlu tesisinde mola veriliyor önce. Birlikte yapılan neşeli bir kahvaltının ardından rotada tek bir hedef var: Deniz. Güneş tepedeyken rampsal düzenlemeler sayesinde kimse zorlanmıyor. Gönüllüler kıyıda hazır. Suya girmek artık dakikalar alıyor.

Sürecin arkasındaki planlamayı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nden Murat Atayoğlu özetliyor. Bu hizmetin dönemsel bir jestten ziyade sistemli bir takvim olduğunu vurgulayan Atayoğlu, "Asansörlü araçlarımızla yurttaşlarımızın plaja gidip dönmesini sağlıyoruz. Bağlı oldukları dernekler üzerinden bize ulaşan her talebe yetişmeye çalışıyoruz. Bu deniz programı yaz boyunca durmaksızın devam edecek," diyerek takvimin netliğini ortaya koyuyor.

"Bu araçlar olmasa odadan çıkamazdık"

Toplu taşımayla ya da hususi araçla deniz kenarına inmek birçoğu için finansal ve lojistik bir kabus. Yıllardır plaj yollarına aşina olan ortopedik engelli Nilüfer Pehlivan durumun ciddiyetini açık yüreklilikle anlatıyor: "Buraya yıllardır gelirim. Belediye araç göndermese gelemezdik. Kendi imkânlarımızla gelmemiz imkânsız, olsa da aşırı zor. Gelen araç son derece rahattı, çok sayıda sandalye rahatça sığdı."

Benzer bir heyecanı paylaşan Selver Yılmaz ise yaşadıklarını tek cümlede özetliyor: "Günümüz harika geçiyor. Servisimiz geldi, denize ulaştık. SEKADER ekipleri de bizimle birebir ilgileniyor. Buraya adım atınca evimizde gibiyiz, çok mutlu oluyoruz."

Korkusuzca kulaç atmak: Güvenli hissediyoruz

Görme engelli Mehmet Kılınç için bu organizasyon bu yazın ilk deniz tecrübesi oldu. Kılınç, suyla kurduğu bağı ve duyduğu güveni şu sözlerle aktardı: "Bu sene ilk kez denize girdim. Araç son derece rahattı. En önemlisi burası güvenli. Suyun içinde kendimizi tamamen güvende hissettik."

Gönüllü desteğinin kritik önemine değinen ortopedik engelli Tamer Daştemir ise alandaki dayanışmayı övüyor. Belediyenin ulaşım kolaylığı sağlamasının yanı sıra SEKADER kampındaki gönüllülerin denize girerken kendilerine birebir refakat ettiğini belirtiyor Daştemir. Günün tadı endişesizce çıkarılıyor.

