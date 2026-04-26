Türkiye genelinde geniş bir dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli yapılan ve tam 20 ili kapsayan eş zamanlı operasyonlarda, milyonlarca liralık vurgun yapan dev örgüt çökertildi.

Suç örgütü ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde bir süredir takip ettikleri bir suç örgütünü ortaya çıkardı.

Gerçekleştirilen incelemelerde, şebekenin İstanbul ve İzmir’de profesyonel gibi görünen "çağrı merkezleri" kurduğu belli oldu.

Bu merkezlerden, yurt dışı kaynaklı ya da "açık hat" olarak bilinen sahte numaralar üzerinden binlerce kişinin arandığı belirlendi.

"Hesabınızdan şu an para çekiliyor"

Mağdurları telefonla arayıp kendilerini hakim, savcı, polis ya da banka görevlisi olarak gösteren şüphelilerin, "Kimlik bilgileriniz kopyalandı", "Adınız terör örgütü listesinde geçiyor" veya "Hesabınızdan şu an para çekiliyor" gibi cümlelerle vatandaşları korkuttuğu belirlendi. Örgüte bağlı kişilerin kısa sürede tam 50 milyon lira haksız kazanç sağladığı öğrenildi.

85 kişi gözaltına alındı

Toplanan delillerin sonrasında düğmeye basan emniyet ekipleri, 20 ilde önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Operasyon dahilinde 85 kişi gözaltına alınırken, şebeke üyesi olduğu öğrenilen 4 kişinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Ayrıca suçtan elde edildiği düşünülen 11 lüks araç ile 2 arsaya da yargı yoluyla el konuldu.

Aramalardan servet çıktı

Zanlıların ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda dijital materyalin yanı sıra yüklü miktarda döviz, Türk lirası ve bir kuyumcu dükkanı izlenimi veren çok sayıda altın bilezik, kolye ve takı ele geçirildi. Ele geçirilen bu malzemeler İstanbul Emniyeti'nin Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi.

66 kişi tutuklandı

Emniyetteki sorguları biten ve adliyeye gönderilen toplam 89 şüpheliden 9’u serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 14’ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, örgütün yönetim ekibinde olduğu düşünülen ve dolandırıcılık faaliyetlerinde aktif rol alan 66 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.