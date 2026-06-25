İzmir Buca'da bulunan Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'nda (PMYO) eğitimlerini noktalayan 23. dönem öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Yoğun eğitim sürecini başarıyla noktalayan 376 polis adayı, düzenlenen törenle birlikte yemin ederek Türk Polis Teşkilatı saflarına katılmaya hak kazanmış oldu.

Vali Elban'dan önemli mesajlar!

Mezuniyet töreninde açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, polis adaylarının yetişmesinde emeği geçen ailelere, akademik kadroya ve okul yönetimine teşekkürlerini iletti.

Polislik mesleğinin sadece bir kamu görevi olmadığının altını çizen Elban, mezun olan gençlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve millete hizmet edeceklerini ifade etti.

Konuşmasında polislik mesleğinin taşıdığı öneme ve sorumluluğa da vurgu yapan Vali Elban, Türk polisinin yalnızca kanun uygulayıcısı değil; adaletli, vicdanlı ve gerektiğinde vatanı uğruna canını ortaya koyabilecek bir karaktere sahip olması gerektiğine vurgu yaptı.

Ödül verildi!

Törende Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ökkeş Bulut da eğitim sürecini başarıyla noktalayan öğrencilere tebriklerini ileterek, mezun olan polislerin üstlenecekleri görevi en iyi şekilde yerine getireceklerine inandığının altını çizdi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri verildi.

Yemin ettiler, keplerini havaya attılar

Ödül töreni sonrasında 376 polis adayı meslek yemini ederek resmen göreve hazırlanmanın gururunu yaşamış oldu. Geçiş töreniyle süren programın sonunda öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşamış oldu.