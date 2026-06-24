Buca Halk Eğitimi Merkezi tarafından gerçekleştirilen “Anadolu’nun Seyir Defteri” gala gecesi, müzik, dans ve sahne gösterileriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmuş oldu. Kursiyerler ve eğitmenlerin uzun süreli emeklerinin ürünü olan performanslar, Anadolu’nun kültürel zenginliğinin sahnede sunulmasını sağladı.

Büyük beğeni topladı!

Buca Halk Eğitimi Merkezi’nin sene boyunca sürdürdüğü eğitim faaliyetlerinin bir ürünü niteliğindeki “Anadolu’nun Seyir Defteri” gala gecesi, yoğun katılımla düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde kursiyerler ve eğitmenler tarafından hazırlanmış olan müzik dinletileri, sahne gösterileri ve çeşitli performanslar sanatseverlerle bir araya geldi.

“Mirasın taşıyıcısıyız”

Programın açılışında açıklamalarda bulunan Buca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bertan Çetin, halk eğitimi merkezlerinin toplum için üstlendiği role vurgu yaptı. Çetin, kurumların yalnızca mesleki ve kişisel gelişim alanında eğitim veren merkezler olmadığının altını çizerek, kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda da önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti.

Halk eğitimi merkezlerinde gerçekleştirilen çalışmaların, geleneksel sanatların yaşatılmasına ve kültürel hafızanın güçlendirilmesine katkı sunduğunu ifade eden Çetin, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı da yükselttiğini ifade etti.