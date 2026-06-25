Yerleşkesi Karabağlar'da bulunan İzmir Demokrasi Üniversitesi, akademik iş birliklerini artıran anlamlı bir ziyaretin ev sahipliğini gerçekleştirdi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Atatürk Araştırma Merkezi'nin önceki dönem Başkanı Doç. Dr. Güner Doğan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ile buluştu.

Yapılan ziyarette akademik yayınlar ve tarih alanındaki çalışmalar üzerine değerlendirmeler gerçekleştirilirken, Osmanlı tarihine önemli katkı sunan bir eser de üniversiteye verildi.

Doç. Dr. Güner Doğan, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından yayımlanmış olan "İtalyan Elçi Raporları (1512-1789)" adlı kitabı Rektör Karahasanoğlu'na hediye etti.

Prof. Dr. Maria Pia Pedani ile Doç. Dr. Güner Doğan'ın hazırlamış olduğu, Dr. Öğretim Üyesi Volkan Dökmeci'nin İtalyancadan Türkçeye çevirdiği eser, Osmanlı Devleti'nin farklı dönemleriyle ilgili diplomatik gelişmeleri ve dönemin siyasi, askeri, sosyal ile kültürel yapısını birinci el kaynaklar üzerinden anlatıyor.

"Önemli bir eser"

Rektör Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, kitabın Osmanlı tarihi araştırmaları açısından önemli bir kaynak niteliği olduğunu ifade etti.

Karahasanoğlu, eserin diplomasi tarihiyle ilgili birinci el tanıklıkları gün yüzüne çıkardığını belirterek, araştırmacılar ve akademisyenler için değerli bir başvuru kaynağı olacağını ifade etti.

Ayrıca kitabın önümüzdeki günlerde İzmir Demokrasi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan bir tanıtım programıyla akademik çevrelerle buluşturulacağı belirtildi.

Özel pul hediye edildi!

Ziyaret noktalanırken Rektör Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin kuruluşunun 10. yılı sebebiyle PTT Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan özel anı pulunu Doç. Dr. Güner Doğan'a hediye etti.

