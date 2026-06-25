Çilek Dolunayı, haziran ayının son günlerinde geceyi aydınlatacak. Atmosferdeki nem ve ince toz tabakasının etkisiyle Ay'ın kehribar ile pembe tonlarında parlayacağı bu özel an, aynı zamanda yaz mevsiminin habercisi sayılıyor. İsmini Ay'ın renginden değil, Kuzey Amerika yerlilerinin haziran ayındaki meyve hasadından alan Çilek Dolunayı'nın Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği ise merak yarattı. Peki, Haziran Dolunayı ayın kaçında? Çilek Dolunayı nereden izlenir? İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

ÇİLEK DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?

Haziran ayının öne çıkan gök olaylarından Çilek Dolunayı, 30 Haziran Salı akşamı meydana gelecek. Ay, saat tam 20.30'da ufuk çizgisinden yükselmeye başlayacak. Hava şartlarının açık ve bulutsuz olması durumunda bu doğa olayı gece boyunca çıplak gözle rahatlıkla takip edilebilecek. Dolunayın oluşturacağı görsel şölenin sabah saat 05.00'e kadar gökyüzünde kalması bekleniyor.

ÇİLEK DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ, NASIL İZLENİR?

Astroloji ve astronomi meraklılarının beklediği Haziran Çilek Dolunayı, Türkiye'den de net bir şekilde gözlemlenebilecek. Uzmanlar, bu gökyüzü olayını en iyi şekilde izlemek isteyenlere şehir ışıklarından uzak ve ufuk çizgisi açık bölgeleri tercih etmelerini öneriyor. Çilek Dolunayı'nın tüm parlaklığıyla yakalanabileceği en ideal zaman dilimi ise Ay'ın doğuşunu takip eden ilk bir veya iki saatlik süreç olacak.