Bayraklı semti, 35 mahallesi ve Karşıyaka ile Konak arasında kalan stratejik konumuyla şehir haritasında özel bir yer tutuyor.

İzmir Bayraklı arası mesafe sorusu, bölgeye taşınmak isteyenler, adliye ya da iş merkezlerine gelecekler ve şehre dışarıdan uçakla gelenler için oldukça önemli. Yolculuk süresi, posta kodu ve havalimanı uzaklığı gibi pratik bilgiler günlük hayatı doğrudan etkileyen konular. Aşağıda bu başlıkların hepsine tek tek yer verdik.

İzmir Bayraklı arası kaç km?

Konak merkezi baz alındığında İzmir şehir merkezi ile Bayraklı arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 8 kilometre. Özel araçla bu mesafe normal trafik koşullarında ortalama 14 dakika sürüyor. Körfez kenarından ilerleyen güzergah hem hızlı hem de manzaralı bir yolculuk sunuyor. Sabah ve akşam yoğun saatlerinde sürenin biraz uzaması olağan.

Bayraklı'dan diğer ilçelere olan mesafeler de pratik bir yakınlık gösteriyor. Bayraklı ile Karşıyaka arası birkaç kilometrelik bir mesafede kalıyor, Bornova'ya yaklaşık 10 km, Çiğli'ye ise 19 km mesafe bulunuyor. Bu konum semtin İzmir'in can damarı sayılan bölgelerinin tam ortasında yer aldığını da gösteriyor.

İzmir Bayraklı yol tarifi nasıl?

Bayraklı'ya ulaşmak için birden fazla güzergah kullanılabiliyor. Konak merkezinden Altınyol üzerinden körfezi takip ederek doğrudan Bayraklı'ya geçiş yapılabiliyor. Alternatif olarak Anadolu Caddesi de yoğun saatlerde tercih edilen seçenekler arasında. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde bu güzergahlar yolculuk süresini etkileyebiliyor.

Toplu taşımayla gelmek isteyenler için ise İZBAN, metro ve otobüs hatları oldukça aktif. Özellikle Halkapınar Metro Durağı'ndan Bayraklı Metro Durağı'na tek hatla bağlantı sağlanabiliyor. İZBAN ise Aliağa-Cumaovası hattı üzerinden semte kolay erişim imkânı sunan pratik bir alternatif.

Bayraklı posta kodu kaç?

Bayraklı ilçesinin genel posta kodu 35540 olarak biliniyor. Ancak mahallelerin posta kodları farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle kargo, fatura ya da resmi yazışma için adres belirtilirken mahalleye özel kodun kullanılması gerekiyor. Yanlış koddan dolayı gönderilerde gecikme yaşanabilir.

Örneğin Manavkuyu, Mansuroğlu ve Osmangazi mahalleleri 35535 posta koduna bağlı. Onur, Postacılar ve Soğukkuyu mahalleleri ise 35520 kodu altında yer alıyor. Bayraklı merkez bölgesindeki mahalleler ise genellikle 35540 koduyla kayıtlı. İzmir genelinde olduğu gibi tüm posta kodları 35 ile başlıyor, çünkü 35 aynı zamanda şehrin plaka kodu.

İzmir Bayraklı Adnan Menderes Havalimanı arası kaç km?

Şehre uçakla gelecek ya da uçağa yetişmek isteyen yolcular için bu bilgi ayrıca değerli. İzmir Bayraklı ile Adnan Menderes Havalimanı arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 31 kilometre. Bu mesafe, yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 29 dakikada kat ediliyor. Otoban güzergahı tercih edildiğinde yolculuk oldukça konforlu geçiyor.

Havalimanına gitmek için özel araç, havaş servisi, taksi veya İZBAN tren hattı tercih edilebiliyor. Özellikle İZBAN, uygun fiyatlı ve trafikten etkilenmeyen yapısıyla yolcular arasında popüler bir seçenek olarak öne çıkan bir alternatif. Uçuş öncesi stres yaşamamak için yine de yola en az bir saat önceden çıkmak makul bir yaklaşım olur.