Bayraklı su kesintisi konusu özellikle Doğançay, Cengizhan ve çevre mahalleler için bugün ve yarın kritik. Hem elektrik kaynaklı dolaylı su basıncı düşüklükleri hem de planlı bakım kesintileri gün içinde farklı saatlerde hissedilecek. Aşağıda hangi mahallelerin etkileneceğine ve suların ne zaman geri geleceğine dair detayları bir araya getirdik.

17 Nisan 2026 Bayraklı su kesintisi hangi mahalleleri etkiliyor?

İZSU'nun 17 Nisan 2026 tarihli güncel kesinti listesinde Bayraklı merkez mahalleleri için planlı bir su kesintisi duyurusu bulunmuyor. Ancak GDZ Elektrik tarafından aynı gün uygulanacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları, Doğançay Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisine yol açacak. Bu durum pompa sistemlerinin etkilenmesi nedeniyle bölgede basınç düşüklüğü ya da kısa süreli kesintilere sebep olabilir.

Aynı gün gece saatlerinde yine Bayraklı'da kısa süreli bir elektrik kesintisi daha gerçekleşecek. Özellikle Doğançay Mahallesi çevresinde 01.00–01.15 saatleri arasında uygulanacak bu çalışma, yüksek kotlu binalarda geçici su problemleri yaratabilir. Sakinlerin gün öncesinden depo ve tank hazırlığı yapması tavsiye ediliyor.

Bayraklı'da sular ne zaman gelecek?

Bayraklı Doğançay bölgesinde elektrik kaynaklı olası su basıncı sorunlarının, planlı çalışmanın bitmesiyle birlikte saat 17.00 sonrasında normale dönmesi bekleniyor. GDZ Elektrik, işlemlerin erken tamamlanması halinde enerjinin daha önce verilebileceğini duyurdu. Suyun da enerji gelişine paralel şekilde kademeli olarak basınç kazanması gerekiyor.

Cengizhan Mahallesi sakinlerinin ise 18 Nisan 2026 Cumartesi gününe dikkat etmesi gerekiyor. İZSU programına göre mahallede 23.00 ile ertesi sabah 07.00 arasında planlı bir kesinti uygulanacak. Altyapı çalışmaları kapsamında yapılacak bu kesinti yaklaşık 8 saat sürecek. Sabah mesaisine hazırlanacak vatandaşların bir gece öncesinden su deposu bulundurması gerekecek.

Bayraklı su kesintisi neden yaşanıyor?

Bayraklı'daki kesintilerin büyük bölümü iki temel sebepten kaynaklanıyor. Birincisi GDZ Elektrik'in planlı şebeke yenileme çalışmaları, ikincisi ise İZSU'nun eskiyen altyapıyı güçlendirmek için yürüttüğü bakım projeleri. Her iki durumda da vatandaşlara önceden bilgilendirme yapılıyor ancak bölgesel farklılıklar olabiliyor.

Su kesintileri hakkında anlık bilgi almak isteyenler İZSU'nun 185 numaralı çağrı merkezini arayabilir. Kurumun resmi internet sitesi de mahalle ve sokak bazlı sorgu yapılmasına olanak tanıyan kapsamlı bir araç sunuyor. Acil durumlarda arıza kaydı açtırmak için de aynı numara kullanılabilir.