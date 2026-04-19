İzmir Menderes’te dün akşam saatlerinde meydana gelen feci kaza, genç kadının hayatına mal oldu. O-31 İzmir-Aydın Otoyolu’nun Havalimanı gişeleri girişinde, Beyza Nur Pürmüs idaresindeki 35 CPT 125 plakalı otomobil kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç motor kısmından alev alınca, talihsiz kadının araçtan kurtulacak süresi de olmadı

Yanan araçta mahsur kaldı

Hava akımının da etkisiyle büyüyen alevler otomobili saniyeler içinde tamamen sardı. Olayın en acı yanı ise müdahale imkanının neredeyse hiç olmamasıydı. 25 yaşındaki sürücünün emniyet kemerinin takılı olması ve kaza anında kapıların kilitlenmesi talihsiz kadının araçta mahsur kalmasına neden oldu. Çevredekiler kapıları açmak için büyük çaba sarf etse de alevlerin yoğunluğu Beyza Nur Pürmüs’ün dışarı çıkarılmasını engelledi.

Araç içinde can verdi

Olay yerine sevk edilen otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ancak soğutma çalışmaları bittiğinde ne yazık ki Pürmüs'ün cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık personeli araçtan çıkarılamayan genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından Beyza Nur Pürmüs’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İzmir- Aydın Otoyolunun trafiği bir süre kontrollü olarak verilirken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.