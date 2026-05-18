Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi İZSU bünyesinde atıksu arıtma tesisleri ve alt yapı işletmesine yönelik planlanan yeni hizmet alımı hazırlığı özelleştirme tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Çiğli İler Biyolojik Atık Su arıtma tesisi ile başlayan süreçte 1.,2, ve 3. Bölge Daire Başkanlıklarına bağlı istasyonları ve yağmur suyu sistemlerinin işletilmesini kapsayacak geniş ölçekli bir ihale hazırlığı yapıldığı öne sürüldü.

28 Nisan 2026 tarihli yazıyla başlatılan süreçte, ihale dosyalarının 30 Haziran’a kadar hazırlanması ve 31 Ağustos 2026’da Ticaret İşleri Dairesi’ne iletilmesi planlanıyor.

İZSU'nun Genel Kurulu'na yürüyecekler

Söz konusu hazırlık, belediye çalışanları ve sendika cephesinde tepkiye neden oldu. Belediye İş Sendikası, süreci taşeronlaştırma ve dolaylı özelleştirme anlamına geldiğini savunarak harekete geçti. Sendika temsilcileri bugün İZSU Genel Kurul Toplantısı'na yürüyerek tepkilerini dile getirecekler. Fuar Basmane Kapısı'nda saat 16:00'da toplanacak işçiler, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a seslenecek. Sendika, yaptığı açıklamada işçilerin sürece karşı dayanışma içinde olması çağrısında bulundu.