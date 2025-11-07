Son Mühür / Yiğit Uzun - Cengiz Holding, Karşıyaka Mavişehir’de yer alan 31 bin 167 metrekarelik arsasında yeni konut projesi için düğmeye bastı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nun hemen yanında bulunan arsada inşaat çalışmaları resmen başladı.

Daha önce bölgede altı etapta yaklaşık 2 bin 500 konutluk Livin İzmir projesini hayata geçiren şirket, piyasa koşulları nedeniyle yatırımlarına bir süre ara vermişti. Ancak Mavişehir’de sahip olduğu geniş arazi portföyüyle dikkat çeken Cengiz Holding, şimdi ikinci büyük projesine başlıyor.

Şirket bünyesindeki Livin İnşaat, yeni projenin beton döküm sürecinde kesintisiz çalışma yapılabilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak 24 saat çalışma izni talep etti.

Ancak İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu (MÇK), yapılan başvuruyu değerlendirerek talebi reddetti. Kurul, Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerlerin aşılmaması koşuluyla çalışmaların 09.00–23.00 saatleri arasında sürdürülmesine oy birliğiyle karar verdi.

Bu kararla birlikte Livin İnşaat’ın, Mavişehir’deki ikinci projesinin inşaat sürecine sınırlı zaman diliminde devam edeceği kesinleşmiş oldu.