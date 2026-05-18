Son Mühür - Narlıdere Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı ve yaz dönemi öncesinde ilçedeki tüm mahallelerde kapsamlı temizlik ile bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla cadde ve sokaklarda detaylı temizlik faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

“Tertemiz Narlıdere” hedefi doğrultusunda sabahın erken saatlerinde sahaya çıkan belediye ekipleri; yol yıkama ve süpürme, yabani ot temizliği, ağaç budama, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesi ile bakım-onarım çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor. Her gün farklı mahallelerde devam eden çalışmalar kapsamında bahçe atıkları ve çeşitli nedenlerle oluşan molozlar da toplanarak çevre kirliliğinin önüne geçiliyor. Yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklar ve sosyal alanlarda da ayrıntılı temizlik çalışmaları yapılıyor.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ilçede devam eden çalışmaların temiz ve yaşanabilir bir kent oluşturma hedefiyle sürdürüldüğünü ifade ederek şu açıklamada bulundu:

“Komşularımızın yaklaşan bayramı ve yaz aylarını daha temiz ve daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için çalışmalarımıza hız verdik. Mesai arkadaşlarımız, Narlıdere’mizin her mahallesinde, her sokağında büyük bir emek ortaya koyuyor. Evlerimize nasıl özen gösteriyorsak, sokaklarımızda da aynı titizlikle çalışıyoruz. ‘Tertemiz Narlıdere’ hedefiyle ilçemizi pırıl pırıl yapmak için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek”