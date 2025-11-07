Son Mühür / Yiğit Uzun - Sayıştay’ın 2024 yılı İZDOĞA A.Ş. denetim raporuna göre, şirketin bazı projeleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi kapsamına alınarak, “istisna” yöntemiyle yürütüldü. Ancak denetçiler, bu maddeye dayanmanın “kanunun amacını aşan bir uygulama” olduğunu belirtti.

Raporda, yapım işi niteliğinde olan projelerin, hizmet alımı gibi gösterilerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiği ifade edildi. Denetçiler, bu işlemlerin “ihale süreçlerinin denetimden kaçırılması” anlamına geldiğini vurguladı.

SAYIŞTAY: “İSTİSNA MADDELERİ KURAL HALİNE GETİRİLMİŞ”

Denetim bulgularında, şirketin bazı alımlarda 4734 sayılı Kanun’un 3/g bendini “kural haline getirdiği” ve bu durumun kamu alımlarında şeffaflık ve rekabet ilkelerini zedelediği kaydedildi. Raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Yapım işlerinin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi, 4734 sayılı Kanun’un ruhuna aykırıdır. Bu uygulama, rekabeti ortadan kaldırmakta ve kamu kaynaklarının verimli kullanımını engellemektedir.”

“SÜREÇLER ŞEFFAFLIKTAN UZAK”

Denetçiler, söz konusu yapım işlerinde teklif çağrısı, ilan ve ihale dosyası gibi belgelerin hazırlanmadığını, bu nedenle rekabetin sağlanamadığını belirledi. Ayrıca, işlerin teknik şartnameye uygun şekilde tamamlandığını gösteren belgelerin de eksik olduğu kaydedildi.

BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE ORTAK SORUN

Sayıştay’ın aynı yıl yayımladığı raporlarda İZENERJİ, İZBETON ve İZTARIM gibi diğer iştiraklerde de benzer uyarılar yer aldı. Denetim kurumuna göre, bu durum İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde ihale yönetimi konusunda yapısal bir zafiyet bulunduğuna işaret ediyor.