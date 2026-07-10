Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2026 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu Haziran ayında havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 91 bin 987, dış hatlarda ise 84 bin 961 olduğunu kaydetti. 2026’nın ilk altı ayında 111 milyon 960 bin 564 yolcupunun da hava yolu ile seyahet ettiği açıklandı. stanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yılın ilk yarısında 63 milyon 447 bin 607 yolcuya hizmet verdiğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, bu iki havalimanlarının 78 ilin nüfusundan fazla yolcuyu ağırladığını sözlerine ekledi.

Haziran ayında iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 374 bin 831, dış hat yolcu trafiğinin ise 13 milyon 541 bin 166 olarak gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, "Toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 221 bin 826'ya ulaştı. Haziran ayında hizmet verilen uçak trafiği 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında, iç hat uçak trafiğinde yüzde 2,1 artış meydana geldi. Haziran ayında havalimanlarımızda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 22 milyon 924 bin 169 yolcuya hizmet verildi.

Yılın ilk yarısında yolcu trafiği yüzde 2,6 arttı

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 50 milyon 2 bin 867, dış hat yolcu 61 milyon 903 bin 797 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 111 milyon 960 bin 564 yolcuya hizmet verildi. 2026 yılı Haziran sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,6 artış oldu" diye konuştu.

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında yoğunluk

İzmir Adnan Menderes Havalimanı verilerinden de bahseden Bakan "İstanbul'daki iki havalimanımız, yılın ilk yarısında 78 ilin nüfusundan fazla yolcuyu ağırladı. 6 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 5 milyon 994 bin 584, Antalya Havalimanı'nda 13 milyon 654 bin 494, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 1 milyon 848 bin 682 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 1 milyon 519 bin 84 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 341 bin 213 yolcu trafiği gerçekleşti" diye ekledi.