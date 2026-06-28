Son Mühür / Atakan Başpehlivan Voleybol Sultanlar Ligi’nde perfornmansıyla İzmir’in gururlandıran kentin önemli temsilcilerinden Aras Kargo Kadın Voleybol Kulübü, yeni sezon öncesinde kadrosuna iki yeni isim kattı.

Kınık ve Şengün Aras Kargo'da

1995 doğumlu tecrübeli libero Dilek Kınık ve 2002 doğumlu başarılı pasör Lila Şengün’ü kadrosuna kattığını kamuoyuna açıklayan Aras Kargo Spor Kulübü, yeni sezonda iddiaları bir çıkış yapmak istediğini ve ligte önemli galibiyetler elde ederek, kulübün adını sezon sonunda en iyilerin arasın yazdırmayacağı çalışacağı vurgulandı.

Kulüpten transfer mesajı: Yeni evinize hoş geldiniz

Sosyal medyada transferler ile ilgili yapılan duyuru metninde ise şu ifadeler yer aldı: “İzmir’e hoş geldin Lila Şengün, 2002 doğumlu başarılı pasör Lila Şengün yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. 1995 doğumlu tecrübeli libero Dilek Kınık, yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evinize hoş geldiniz Lila ve Dilek.”