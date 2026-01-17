Son Mühür - Uzm. Dr. Fahri Yüce Ayhan, H3N2, RSV ve Covid-19’un belirtilerle kesin ayrımının mümkün olmadığını belirterek, “Mevsimsel soğuk algınlığı virüsleri birbirine çok benzer. Özellikle başlangıç bulgularıyla ayırt etmek olanaksız” dedi. Ayhan, ayırıcı özelliklerin hastalık ilerleyince belirginleşebildiğini ifade ederek, “Tablo oturunca biraz daha spesifik bulgular ortaya çıkar. Örneğin Covid-19’da tat ve koku kaybı, influenzada kas ağrıları daha belirgin olabilir” diye konuştu. Ayhan, “Mutlaka ayırt edebilmek için sağlık kuruluşuna gitmek gerekir” dedi.

“İnfluenza ekim ortasında dolaşıma girdi”

Sahadaki tabloyu değerlendiren Ayhan, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine baktığımızda influenzanın erken başladığını görüyoruz. Ekim ayı ortalarında başladı yayılımı” ifadelerini kullandı. Ayhan, normal sezon beklentisini de hatırlatarak, “Normalde influenzayı aralık ortalarından itibaren beklerdik. Bu yıl erken döneme denk geldi” dedi. Aynı dönemde birden fazla virüsün dolaşımda olduğuna işaret eden Ayhan, “İnfluenzanın erken dolaşıma girmesi, ondan önce Covid-19’un varlığı, sonra RSV ve diğer mevsimsel solunum yolu virüsleri derken birçok dolaşımda olan virüs var” şeklinde konuştu. Ayhan, “Mevsim normali olarak vaka sayısında artış söz konusu” dedi.

“En belirgin fark H3N2’nin dolaşıma girmesi”

Bu kışın önceki yıllardan farkını soruya yanıtlayan Ayhan, “Çok büyük bir fark yok. En büyük fark H3N2’nin dolaşıma girmesi oldu” dedi. Ayhan, H3N2’nin influenza alt türü olduğuna vurgu yaparak, “H3N2, influenza grip virüsünün bir alt türüdür. Her sene yeni alt türleriyle karşımıza gelebilir” ifadelerini kullandı. Ayhan, önceki yıllara ilişkin olarak da “Daha önce bolca H1N1 vardı” dedi.

Aşı sürecine değinen Ayhan, “Bir dönem aşı tedariğinde sıkıntı oldu” dedi. Bu durumun erken başlayan sezonla birleştiğini belirten Ayhan, “Vaka sayılarında artış görüldü.'' ifadelerini kullandı.

“RSV, 2 yaş altı için ölümcül sonuçlar doğurabilir”

RSV’ye ayrıca dikkat çeken Ayhan, “RSV, 5 yaş çocuklar için önemli bir hastalık. 2 yaş altı çocuklarda ölümcül sebepler doğurabiliyor” dedi. RSV aşısına ilişkin bilgi veren Ayhan, “Yeni bir gelişmeyle artık RSV virüsünün de aşısı var. Fakat Türkiye’de sosyal güvenlik kapsamında değil” ifadelerini kullandı. Ayhan, “Dozu 15 bin TL” dedi.

“Alarm belirtileri ateş ve ciddi solunum yetmezliğidir”

Vatandaşların ne zaman doktora başvurması gerektiğine ilişkin Ayhan, “Özellikle risk grubundaki bireyler dikkat etmeli” dedi. Risk gruplarını sıralayan Ayhan, “İleri yaş, kronik solunum yolu rahatsızlığı olanlar; KOAH veya astım gibi hastalığı bulunanlar daha ağır seyirle karşılaşabilir. Aşısız bireyler daha riskli” ifadelerini kullandı. Ayhan, “Özellikle ateş ve ciddi solunum yetmezliği olduğunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir” dedi.

Hafif tablo için de Ayhan, “Öksürük, hapşırık gibi hafif bulgularla seyreden olgular birinci basamak sağlık kuruluşlarında değerlendirilebilir” diye konuştu.

“İzmir’de mevsimsel salgın var, pandemi değil”

İzmir’deki genel durumu değerlendiren Ayhan, “Mevsimsel olarak bir salgın var. Her sene gördüğümüz gibi bu yıl da solunum yolu enfeksiyonları virüslerinin bir salgını var ama bu bir pandemi olduğu anlamına gelmiyor” dedi. Hastane yoğunluğuna ilişkin Ayhan, “Hastanelerde yoğunluk var ama sistemi kilitleyecek seviyede ya da pandemi etkisi yaratacak bir etki değil” ifadelerini kullandı.

Önlemlere ilişkin Ayhan, “Maske, mesafe ve hijyen önlemleri risk grubundaki bireyler için önemli” dedi.