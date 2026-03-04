Son Mühür - Bayraklı Meclisi'nde kent kamuoyunda çeşitli tartışmalara ve iddialara yol açan Uger Vision isimli inşaat firması tarafından yürütülen Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi’nde ruhsata aykırı ilerlediği gerekçesiyle durdurulan ve geçmiş dönemlerde 30 milyon TL para cezası kesilen inşaat projesine ilişkin plan değişikliği ilgili komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Erdal Seyitler: Yapı kontrol firması görevini yapmamıştır

Konuyla ilgili eleştirilerde buluna ve yapı denetim firmasının görevini yapmadığını belirten AK Partili Meclis Üyesi Erdal Seyitler, “Bu ilgili madde dokuzuncu aydan beri önümüze geldi ve defalarca kez ret oylarıyla düşürüldü en son tekrar gündeme geldiğinde komisyona sevk oldu. Komisyondaki CHP’li arkadaşların olaya biraz iyi niyetle yaklaşarak buradaki firmayla ilgili belgeleri talep etsek dediği bir liste sundular ve o liste tamamlanıp geldi.

Mevcut imar durumuna göre yapılması gereken iş hatalı yapılmış ve başta şantiyedeki görevli ile yapı denetim firması bir üst yazıyla komisyona belge gönderdi. Yapılan uygulamanın hatalı olduğunu biliyoruz. Arkadaşlarıma tavsiyem, burada zemin iyileştirme ile ilgili tereddüttüm var. Üniversite görüşü istensin denildi ben bunu dosyada görmek isterdim, dosyada yoktu. Doğru dürüst bizi tatmin edecek bir şey yok. Burada haritacının hatası var. Halk Konut yetkilisini burada dinledik. Doğru dürüst kontrol edilmediği gözüküyor. Baktık ki belediyeyi hiç adam yerine koymamışlar, durun demişler durmamışlar başta yapı denetim firması burada görevini yapmamıştır suçludur. İleriye dönük sıkıntı olursa o kazıkların doğru yerde olup olmadığını bilmiyoruz.” dedi.

Latif Aydemir: Ben bu inşaatın devam etmesini arzu ediyorum,

Söz konusu önergeye evet oyu vereceğini açıklayan Bağımsız Meclis Üyesi Latif Aydemir, “Buradaki sadece hafriyatın alınması 1 milyon TL, projenin çizilmesi 3 milyon TL, yaklaşık 10 milyon TL’ye yakın para buraya gidecek. Yaklaşık bir 50 milyon TL gidecek, burada bir tek suçlu var. Ben bu inşaatın devam etmesini arzu ediyorum, burada vereceğimiz kararla nasıl bir yol haritası çizeceğimizi bilmiyorum.” diye konuştu.

İpek Kul: Savunduğumuz şey kamu zararıdır

Öte yandan, savunulan şeyin kamu yararı olduğunun altını çizen CHP’li İpek Kul, “Burada değişiklik aslında aplikasyon sürecinde meydana gelen bir çekme ile kaynaklı. Netice itibariyle bir kitle büyümesi olmadığına dair elimizde bir yazı var. Bunun dışında ilgili yerin yapı denetim firmasının yazısı var, bu da aynı zamanda tam tespit diyebiliriz. Biz burada kamu yararı üzerine bir karar almış olduk. En önce savunduğumuz şey kamu yararıdır.”

Muhammet Şahin: Ben bu konuda yapılacak oylamada evet oyu verdiğimi ifade etmek isterim

Konu depremzede olunca mevzunun üç ay uzadığının kaydeden ve oylamada evet vereceğini açıklayan MHP Meclis Üyesi Muhammet Şahin şu ifadeleri kullandı: “Burada konu depremzede olunca imar komiasyonundaki arkadaşlara da söylemek istiyorum. Bu meselenin bazı noktalarıyla buraya geldiği kanaatindeyim. Konu depremzede olunca 3 ay uzuyor ama konu şahsın rant elde edeceği bir konu olunca jet hızıyla geçiyor, bunun hangisini biz anlayalım. Bu konu artık bilinen bir konu. Bu konuyu bu kadar uzatmanın bir anlamı olmadığını ifade etmek istiyorum. Ben bu konuda yapılacak oylamada evet oyu verdiğimi ifade etmek isterim.”

İrfan Önal: 40 vatandaşın evlerine kavuşamayacak olması bizi rahatsız ediyor

Son olarak, söz konusu komisyon raporu ile ilgili eleştirilere yanıt veren Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ise “Vatandaş plan harcını yatırıp, önergesini kayda soktuğu anda biz meclise sokmak zorundayız. İki kerede olur, 12 kerede olur. Bu önerge tekrar tekrar harcı ödeyip meclise sunulabilir. Hangi komisyona gidileceği grup başkanvekillerine sorularak havale edilebilir. Orada 40 vatandaşın evlerine kavuşamayacak olması bizi rahatsız ediyor.” diyerek sözlerini noktaladı.