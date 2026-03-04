Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi’nin Mart Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı Görkem Duman idaresinde gerçekleşti.

Toplantıda başkanlıkta gelen önergeler ve komisyon raporları görüşüldü.

Cumhuriyet Mahallesi sınırlarının yeniden belirlenmesi

Cumhuriyet Mahallesi muhtarının dilekçesi üzerine, mahallenin sınırlarının yeniden belirlenmesi hakkında toplantıya önerge geldi. Maddede meclisin kararı ve valilik onayıyla değişiklik yapılabileceği hatırlatıldı. Konu meclis üyelerinin değerlendirilmesine sunuldu ve oy birliği ile komisyonlara sevk edildi.

Elektrikli araç almak için değerlendirme

AK Parti Meclis Üyesi Fatih Polatoğlu’nun önergesiyle, belediyenin araç giderlerini azaltmak ve güneş enerjisi kullanımı ile maliyet avantajı sağlamak amacıyla 10 adet yüzde 100 milli elektrikli binek araç alımı talep edildi. Önerge, bütçe uygunluğuna göre değerlendirilmek üzere komisyonlarca oy birliği kabul edildi. Bugün yapılan toplantıda da meclis üyelerin verdiği karar ile önerge oy birliği ile kabul edildi.

Kocatepe Mahallesi özel sosyal tesis alanına itiraz

Geçtiğimiz zamanlarda yapılan meclis toplantısında Buca İlçesi Kocatepe Mahallesi, 38892 ada, 3 parseldeki alınan plan değişikliği ile ilgili karar ile söz konusu alan Özel Sosyal Tesis Alanı olarak belirlenmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi de değişikliği onaylamıştı. Askı sürecinde gelen itirazlar nedeniyle, önerge komisyonlarca geri iade edildi.

Kızılçullu Mahallesi hisse satışına ret

Buca Belediyesi adına kayıtlı 8307 ada, 5 parseldeki 163,41 metrekarelik hisseyi satma talebi, hissedar muvafakati alınmadığı ve Tapu Mahkemesi tedbiri bulunduğu gerekçesiyle reddedildi. Karar, Hukuk ve Plan-Bütçe Komisyonları oy birliğiyle alındı.

Gazoz fabrikasının imar planı talebi

İzmir İli, Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi’nde bulunan 690 ada, 11 numaralı ve toplam 1.446,21 metrekare yüzölçümüne sahip taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği istemi hakkında gündem maddesi toplantıda tartışmalara neden oldu. Gündem maddesinin gündemde kalmasına oy çokluğu ile kabul edildi.

Sevil: CHP’li komisyon üyeleri çalışma yapmadı

Gündem maddesinin uzun zamandır gündemde kalmasını ve imar komisyonu üyelerinin çalışmaya katılmamasını eleştiren AK Parti Grupbaşkanvekili Burçin Kevser Sevil, “Bu alan kamuoyunda gazoz fabrikası olarak bilinen yer. Burası mülkiyet sahibi tarafından başvurulan ve uygun başvuru yapılmadığı için uzun zamandır gündemde. Burada yine talebi karşılayacak hukuki bir planlama zemini olmadığın için bu hale geldi. Biz son gelen halini imar komisyonu olarak görüştük. Ret ya da kabul olması önemli değildi. Ama yine de bir kanaat oluştu. CHP tarafından gelen tepkilerle gündemde kaldı. 1 ay boyunca komisyonda çalışırken imar komisyonu burada ne çalıştı, ne talep geldi diye sormadılar. Gündemde kalsın tekrar görüşelim dedik. 1 ay boyunca muhalefet eden arkadaşların imar komisyonuna geleceğini düşündüm. Dosyayı tekrar gözden geçirip bu planın tekrar geçmesi gerektiğine karar verdik. Neden bu konu gündemde kalıyor? Hangi meclis üyeleri bu konuyu anlamadı? Bu işler doğru işler değil. Buca Belediyesi’nde ne olduğunu herkes biliyor. Bu algı ile birlikte bir gerekçe duymak isterdim. Ret ya da kabul şeklinde bir karar verebilirdik. Bu konunun bu şekilde gündemde kalmasını doğru bulmuyoruz” şeklinde konuştu.

Aydın: Geçmesi gerektiği konusunda taahhüt mü verildi?

AK Partili Sevil’e cevap veren CHP Grupbaşkanvekili Uğur Aydın, “Neden gündemde tutuluyor sorununun cevabı daha fazla incelemek istiyorlar. Bir an önce geçmesi gerektiği konusunda taahhüt mü verildi anlamadım. Arkadaşlar incelemeye devam etmek istiyor” dedi.

Duman: İlkelere ve imara uygun bir yer değil

AK Parti’den gelen eleştiri üzerine gündemde kalmasının doğru olduğunu söyleyen Başkan Duman, “Söz konusu ada parsel, imar planı ilkelerine, imar artışına uygun olmadığı için ret gören bir yer. Böyle yerleri daha hassas bir şekilde yorumlanması gerekir. Buradan geçecek olumu ya da olumsuz her kararda önce Buca belediye başkanı muhattap alınıyor. Geçen ay gündemde kaldı. Hiçbir CHP’li üye gitmemiş olabilir ama imar komisyonu olarak neden gündemde tutuyorsunuz şeklinde sorulması gerekirdi. Gündemde kalması daha doğru olacak. Doğru karar ne ise o yapılmalı” dedi.

Gündem dışı konuşmalar bölümünde AK Partili Meclis Üyesi Murat Polat söz almak istedi. Ancak Başkan Duman şaşırtıcı bir ifade kullanarak, " Sizin konuşma hakkınız bitti" dedi. Daha sonra AK Partili Polat meclis toplantısından ayrıldı.