Son Mühür- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir’de inşa edilecek 21 bin 20 konut için kura çekimi tarihi netleşti. Hak sahiplerini belirleyecek kura, 6 Mart Cuma günü saat 15.00’te Bornova Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Çekim, TOKİ’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İzmirliler heyecanla bekliyor

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından talihli listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından erişime açılacak. Daha önce Ankara’da gerçekleştirilen kura törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katılmış ve hak sahipleri hemen açıklanmıştı. İzmir’de de benzer şekilde hak sahipleri kura çekiminin ardından duyurulacak.

İlçe ilçe İzmir TOKİ konutları

İzmir genelinde hak sahipleri belirlenecek toplam konut sayısı 21 bin 20 olarak açıklandı. İlçe bazında dağılım ise şöyle:

Menemen: 15 bin konut

Aliağa: Bin 200 konut

Bergama: 740 konut

Dikili: 500 konut

Foça: 1.000 konut

Güzelbahçe: 250 konut

Karaburun: 80 konut

Kemalpaşa: 1.000 konut

Seferihisar: 500 konut

Selçuk: 500 konut

Urla – Güzelbahçe: 250 konut