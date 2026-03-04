SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Ankara Hazine Müsteşarlığı’ndan büyük umutlarla Konak Belediye Başkan Yardımcısı olarak göreve gelen, daha sonra Başkan Mutlu tarafından görevden alınan eski Başkan Yardımcısı Erdem Erol'un ismi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY "askeri mahrem yapılanması" dosyasına girdi.



Şubat 2025 Tarihinde Görevden Alındı



Şubat 2025 tarihinde bizzat Başkan Mutlu tarafından görevden alınan Erol, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi. Geçmişte Hazine Kontrolörü olarak görev yapan Erol hakkında, Ankara TEM ve Mali Şube tarafından "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan adli işlem başlatıldı. Mutlu’nun, transfer ettiği, daha sonra görevden aldığı Erdem Erl'un ismi terör soruşturmasına dahil olması belediye koridorlarında şok etkisi yarattı. Erdem Erol'un da dahil olduğu 22 şüphelinin, örgütün sözde sivil imamlarıyla "büfe ve bakkal" gibi umuma açık yerlerdeki kontörlü sabit hatlar üzerinden gizli haberleşme sağladığı iddia ediildi. Erol’un dosyada aktif bir adli evrak kaydının bulunduğu ve soruşturmanın Ankara merkezli 9 ilde yapıldığı öğrenildi.

Muhabir: Cumhur Erkek