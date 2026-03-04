İzmir’in Bornova ilçesinde gece saatlerinde yaşanan silahlı gasp olayı, polis ekiplerinin operasyonuyla kısa sürede aydınlatıldı. Kendilerini polis olarak tanıtarak bir eve giren ve iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra 550 bin lirayı alarak kaçan 3 şüpheli yakalandı. Zanlılardan birinin uzun süredir aranan cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Polis kılığıyla eve girip silahlı gasp yaptılar

Olay, 3 Mart günü saat 03.30 sıralarında Bornova ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kendilerini polis olarak tanıtan üç kişi bir eve girerek ev sahibi E.T. ile yanında bulunan U.A.’yı etkisiz hale getirmek istedi.

Şüpheliler, evde bulunan iki kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu. Yaralanan iki kişi saldırının ardından büyük panik yaşarken, zanlılar evde bulunan 550 bin lirayı zorla alarak olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri kısa sürede kimliklerini belirledi

Silahlı gasp olayının ardından Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve teknik incelemeler sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişilerin A.İ., O.T. ve N.T. olduğu tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerin Bornova’da bulunan Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki bir adreste saklandığını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonla üç zanlı da yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda silahlar ele geçirildi

Şüphelilerin yakalandığı adreste yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Aramalarda;

1 adet ruhsatsız tabanca

Tabancaya ait şarjör ve 6 fişek

“Uzi” olarak bilinen ruhsatsız otomatik tabanca

Bu silaha ait şarjör ve 6 fişek

ele geçirildi.

Ele geçirilen silahların incelemeye alındığı öğrenildi.

Zanlılardan biri cezaevi firarisi çıktı

Yakalanan şüphelilerin kimlik kontrolünde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Zanlılardan O.T.’nin, yağma suçundan 61 yıl 9 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan üç şüpheli ile ele geçirilen suç unsurları Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.