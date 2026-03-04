İzmir’de Yeşilay Haftası kapsamında anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve beraberindeki heyet, Yeşilay İzmir Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni ziyaret ederek bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Yeşilay Haftası’nda Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne ziyaret

1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Cumhuriyet Başsavcıvekili Aydoğan Sansak ve Cumhuriyet Savcısı Metin Tokel, Yeşilay İzmir Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette heyet, Yeşilay İzmir İl Başkanı Dr. Ömer Yahşi ve Yeşilay yetkilileri tarafından karşılandı. Program kapsamında bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

“Bağımlılıktan uzak bir toplum hepimizin sorumluluğu”

Ziyaret sırasında konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, sağlıklı ve bilinçli bir toplum oluşturmanın önemine vurgu yaptı. Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca hukuki süreçlerle sınırlı olmadığını belirten Yeldan, önleyici ve rehabilite edici çalışmaların da büyük rol oynadığını ifade etti.

Yeldan konuşmasında, bağımlılıklardan uzak, bilinçli bireylerden oluşan bir toplumun ancak ortak çabayla mümkün olabileceğini dile getirdi. Bu süreçte kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede iş birliği vurgusu

Bağımlılıkla mücadelede destek mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine değinen Yeldan, bağımlılıktan kurtulmak isteyen bireylerin yeniden topluma kazandırılmasının sosyal dayanışmanın önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Bu kapsamda Yeşilay’ın yürüttüğü danışmanlık ve rehabilitasyon çalışmalarının önemli bir görev üstlendiğine dikkat çekildi.

Ziyaret hatıra fotoğrafı ile sona erdi

Programın sonunda İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Yeşilay İzmir İl Başkanı Dr. Ömer Yahşi’ye günün anısına çiçek takdim etti.

Ziyaret, heyetin birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.