Son Mühür- ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyaret etti. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ziyarete dair detaylar verildi; ancak yayımlanan fotoğraflarda konuk olan ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın ortada oturması dikkat çekti ve protokol tartışmalarını gündeme taşıdı.

Fotoğrafların yayımlanmasının ardından muhalefet cephesinde tepkiler yükseldi. Protokol sırasındaki pozisyonların diplomatik teamüllere uygun olup olmadığı tartışma konusu oldu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’dan sert açıklama

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fotoğraf karesinin devlet ciddiyetine zarar verdiğini vurguladı.

“hiçbir yabancı temsilci, ev sahibi görüntüsü veremez başköşe sahibi gibi oturtulamaz”

Bakan, şunları söyledi:

Millî Savunma Bakanlığı’nda çekilen ve kamuoyuna servis edilen o fotoğraf son derece rahatsız ediciydi. Bu ülkenin hem bir yurttaşı hem de bir milletvekili olarak hem üzüldüm hem de kızdım. Mesele bir fotoğraf karesi değil; Devlet ilişkileri samimiyetle, nezaketle değil; protokolle, eşitlik ilkesiyle yürür. Görüşme Millî Savunma Bakanlığı makamında yapılıyorsa ve Türkiye’nin Millî Savunma Bakanı kendi makamında, kendi bayrağının altında, kendi kurumunda “kenara düşmüş” bir görüntü veriyorsa, buna “kötü fotoğraf” deyip geçemeyiz. Orada bir kadraj hatası yok; devlet ciddiyetine zarar veren bir tablo var. Bu kare “eşitiz” demiyor. Tam tersine, “bir taraf merkezde, bir taraf kenarda” diyor. Ve kenarda kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Millî Savunma Bakanı.Biz egemen bir devletiz bu topraklar da müstemleke değil. Hiçbir yabancı temsilci, hangi devleti temsil ederse etsin, Ankara’da bir Türk bakanının makamında “ev sahibi” görüntüsü veremez; “başköşe sahibi” gibi oturtulamaz. Burada söz konusu olan kişiler değil; devletin itibarı, milletin onurudur.”