Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılan uyuşturucu testlerinin sonucu açıklandı.

Halk TV'nin haberine göre, Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından gerçekleştirilen incelemelerde Denizli’den alınan kan, idrar, saç ve tırnak örneklerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı bildirildi.

Rapor savcılığa gönderildi

Yapılan analizlerin ardından hazırlanan raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların dosyaya eklendiği ve sürecin savcılık tarafından yürütülmeye devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, test sonuçlarının adli sürecin değerlendirilmesinde önemli bir veri olarak dosyada yer aldığını ifade etti.

İfade vermek üzere savcılığa çağrılmıştı

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılmıştı.

Denizli, 20 Şubat tarihinde savcılığa giderek ifade vermiş ve soruşturma çerçevesinde Adli Tıp Kurumu tarafından çeşitli biyolojik örnekleri alınarak incelemeye gönderilmişti.

Başsavcılıktan soruşturma açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Lal Denizli hakkında ifade işlemleri için çağrı kağıdı çıkarıldığı belirtilmişti.

Soruşturmanın ilgili birimler tarafından yürütülmeye devam ettiği bildirildi.