Uşak’ta arızalanan domates yüklü kamyonu taşıyan çekici arabasının yola devrilmesiyle kamyondaki bütün domatesler otoyola saçıldı.

Rampada kaldı

H.A. sürdüğü 06 DCJ 487 plakalı kamyonet Yenişehir rampasında bozuldu. Bir çekicinin çağrılmasıyla birlikte M.Y.’nin sürdüğü 64 AAP 831 plakalı çekici arabasına vinç yardımıyla yola çıkarıldı.

Kamyonet devrildi

Çekici, İzmir-Uşak karayolu Gediz Kavşağı'na vardığında nedeni belirlenemeyen bir sebeple kamyonet dengesini kaybedip çekici arabasından düştü. Kazanın ardından Uşak-İzmir Karayolu üzerinde seyreden vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlarla olay yerine polis ile Karayolları 25. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.

Domatesler karayollarını kapattı

Kamyonetin kasasındaki domateslerin yola devrilmesinden dolayı İzmir-Uşak Karayolları bir süreliğine ulaşıma kapandı. Polis ekipleri İzmir-Uşak karayolunu kullanacak olan sürücüleri alternatif yollara yönlendirirken karayolunda büyük araç kuyrukları oluştu.



Karayoluna saçılan domatesler tamamen temizlendikten ve devrilen kamyonu vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra İzmir-Uşak Karayolları ulaşıma tamamen açıldı.