Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin dün gerçekleşen Nisan ayı üçüncü oturumunda çıkan tartışma siyasette önemli yankılara neden oluyor.

Son olarak, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı sosyal medya hesabı üzerinden CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ü eleştirerek önemli açıklamalarda bulundu.

Şebnem Bursalı: Çağatay Güç haddini aşan sözler söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi Çağatay Güç’ün söz konusu tartışma ile ilgili yaptığı açıklamaları ahlaksızlık ve tükenmişlik olarak yorumlayan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Güç’e kendini bilmez diyerek, “Ahlaksızlık, vandalizm, saldırgan, çaresiz, tükenmiş, kabadayılık, zehirli iklim, zorbalık, CHP’nin kendini bilmez il başkanı bugün bu ifadelerle haddini de boyunu da hayli aşan sözler söylemiş, bu sözler CHP siyasetinin ta kendisi aslında.” şeklinde konuştu.

“İzmirli hemşehrilerimiz sandıkta en güzel cevabı verecektir”

Öte yandan, AK Partili meclis üyelerine ‘misafir’ benzetmesini de eleştiren Bursalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Milletin iradesini de o kadar yok sayıyorlar ki; İzmirlilerin oylarıyla seçilmiş Belediye Meclis Üyelerimize de dil uzatmış ‘misafir’ deme cüretini göstermiş, Hizmet yapmak yerine, yalanla, algıyla siyaset üretmeye çalışan bu zihniyete İzmirli hemşehrilerimiz sandıkta en güzel cevabı verecektir.”