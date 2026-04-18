Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, geçtiğimiz meclis oturumunda faaliyet esnasında çıkan tartışma ile ilgili CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ü eleştirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hakan Yıldız: Süreci provoke eden Sayın Cemil Tugay’ın bizzat kendisidir

Meclisteki kavganın sorumlusunun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay olduğunun altını çizen ve CHP İl Başkanı Çağatay Güç’e seslenen CHP’li Hakan Yıldız, “Eğer bir provokatör arıyorsanız, önce iyi niyetle 30 ilçemizden gelerek meclisi takip eden kadın meclis üyelerimize dil uzatma hadsizliğini bir kenara bırakın. Kaldı ki söz konusu program, bir gün öncesinden Başkan Vekiliniz Levent Bey’e, meclis günü de Cemil Tugay’a açıkça bildirilmiştir. Oraya gelen ilçe belediyesi kadın meclis üyelerimizi, 'misafir' adı altında dün yaşanan olayların bir parçası yapmak, sizin gibi bir siyasetçiye yakışırdı.

Öte yandan, asıl provokatörü arıyorsanız, atandığınız Grup Başkan Vekili’nin de içinde bulunduğu Grup Başkan Vekilleri olarak mutabakat sağladığımız program ve işleyişi bozan; meclise girmeden önce Meclis Başkan Vekili Levent Bey’e işleyiş hakkında bilgi verilip sözlü olarak üzerinde uzlaşılan noktaları yok sayan; kimsenin haberi olmadan farklı kişilere önerge verdirip süreleri kısaltan; hatipler kürsüde gayet nizami konuşmalar yaparken oturduğu yerden müdahale eden; daha genç bir kadın meclis üyesinin konuşmasına tahammül edemeyerek ağza alınmayacak ifadeler kullanan ve bir meclis üyemiz konuşurken meclisten çıkıp gitme nezaketsizliğini kendine layık gören kişi, tüm bunlarla birlikte süreci provoke eden Sayın Cemil Tugay’ın bizzat kendisidir.” şeklinde konuştu.

“Bu provokatif eylemlerden vazgeçin”

Son olarak, Çağatay Güç’e yönelik eleştirilerine devam eden AK Partili Yıldız, CHP grubunun kürsüde konuşan hatiplere müdahale ettiğini aktararak şu ifadeleri kullandı: “Siz, kent üzerinde oluşturduğunuz; il başkanı ve belediye başkanı olarak sergilediğiniz bu provokatif eylemlerden vazgeçin de, kentin çamura, çukura ve çöpe dönen sorunlarıyla biraz olsun ilgilenin.

Size tavsiyem; gerçekten kentlinin size verdiği görevi yapmanızdır. Yönettiğiniz belediyede ortaya çıkan bu kötü tabloyu, siyasete alet ettiğiniz “bankamatik belediyeciliği” anlayışıyla daha da derinleştirmeyin. Dün mecliste tek bir provokatör vardır: yapılan anlaşmaya uymayan, siyasi teamülleri yok sayan, konuşan hatiplere müdahale eden CHP Meclis Grubu ve belediye başkanı Cemil Tugay.”