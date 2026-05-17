Son Mühür/ Selda Meşe-İzmir'in Efes Selçuk ilçesinde 1923 yılındaki büyük göçün, yani Nüfus Mübadelesi’nin izlerini bu kez gençlerin sahne performansıyla hatırlanıldı.

Efes Selçuk Kent Konseyi, kentin hafızasında derin yer tutan bu tarihi olayı geleceğe aktarmak için "Mübadele Okumaları" adıyla anlamlı bir buluşma organize etti. Efes Selçuk Belediye Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde bir araya gelen gençler, geçmişin acılarını ve umutlarını müzik, tiyatro ve anlatılarla sahneye taşıdı.

Etkinlik kütüphane kursiyerlerinden Fatih Özayaz’ın piyano dinletisiyle başladı. Tuşlardan çıkan melodiler, salondaki konukları doğrudan yüz yıl öncesinin atmosferine götürmüş gibi oldu.

Duygusal anlar yaşandı

Gecenin en dikkat çeken bölümü, Selçuk Kent Konseyi Okuma Grubu öğrencilerinin performansı oldu. Öğrenciler, Edebiyat Öğretmeni Ayşe Yazar’ın kaleme alıp yönettiği “İki Yaka Tek Kalp” adlı tiyatro oyununu sergiledi. Mübadelenin hem Anadolu’da hem de Yunanistan’da bıraktığı derin etkileri yalın bir dille aktaran oyun, salondakilere zaman zaman duygusal anlar yaşattı. Sahnedeki gençlerin performansı tam not aldı. Alkışlar uzun süre kesilmedi.

Tiyatro gösterisinin ardından sahneyi belediye çalışanları İbrahim Ünsal ve Melis Taşkınçay devraldı. İkilinin seslendirdiği mübadele türküleri, göçün geride bıraktığı hasreti ve ortak kültürün ezgilerini salona yaydı.

"Önemli olan bu mekanlara ruh verebilmek"

Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, etkinlik sonunda sahneye çıkarak emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Kütüphanenin kent için taşıdığı değeri vurgulayan Keskin, buranın sadece bir ders çalışma alanı olarak kalmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Keskin, belediye olarak fiziki alanlar yaratmanın ötesinde, bu alanların içini doldurabilmeyi önemsediklerini belirtti. "Binalar her zaman yapılır ama önemli olan o mekanlara ruh verebilmektir" diyen Keskin, kütüphane kapılarının bu tarz kültürel üretimler için her zaman açık kalacağını ifade etti.

Göçün izleri önce yüreklerde hissedildi

Efes Selçuk’un mübadil nüfusun yoğun yaşadığı bir coğrafya olduğunu hatırlatan Edebiyat Öğretmeni Ayşe Yazar ise projenin çıkış noktasını anlattı. Yazar, genç kuşakların bu tarihi doğru anlamasını hedeflediklerini belirtti.