Son Mühür / Urla 1’inci Etap 1 / 5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Önerisi doğrultusunda hazırlanan 1 / 25000’lik plan değişikliği önerisi geçtiğimiz günlerde askıya çıkarılmış; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarılan Urla planlarına aralarında TMMOB Şehir Plancıları Odası ve maliklerin de olduğu 118 itiraz geçtiğimiz, Büyükşehir’in ekim ayında düzenlenen meclis birleşimine damgasını vurmuştu.

Komisyon kararı belli oldu

İtirazlar İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilirken; komisyonlardan beklenen kararlar belli oldu. Konuyla ilgili 99 itiraz görüşülürken; itirazlar komisyondan ‘oy birliği ile’ uygun bulunmadı.

Bazı bölgelerin statüsü değişmişti

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Urla 1. Etap 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Önerisi doğrultusunda oluşturulan 1/25000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği, geçtiğimiz haftalarda askıya çıkarılmış; plan değişikliğiyle birlikte toplam 335 bin metrekare büyüklüğündeki beş bölgenin statüsü değiştirilmişti.

Komisyonların verdiği kararlar, 10 Kasım pazartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan İzmir Büyükşehir Belediye meclis toplantısında gündeme gelecek.