Son Mühür/ Beste Temel- 12 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilen ve mevcut başkan Hamdin Erişen’in zaferiyle sonuçlanan İzmir Pazarcılar Esnaf Odası seçimlerine dair flaş bir gelişe yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre, heyecanlı geçen seçimin iptal edildiği öğrenildi.

Yarışın galibi Hamdin Erişen olmuştu

İzmir Pazarcılar Esnaf Odası’nın geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan olağan genel kurulunda, esnafın yoğun katılımıyla sandık başına gidilmişti. Mevcut Başkan Hamdin Erişen ile rakibi Faysal Acar arasında geçen kıran kırana yarışta, sandıktan çıkan sonuçlar Erişen’in güven tazelediğini göstermişti. Üyelerin desteğini alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturan Erişen, zaferini ekibiyle birlikte kutlamıştı.

Seçimlere iptal kararı

Seçimin üzerinden çok geçmeden İzmir esnaf camiasında şok etkisi yaratan bir haber geldi. Alınan son bilgilere göre, seçim sürecine veya oylama usulüne yönelik yapılan itirazlar sonucunda seçimin iptal edildiği öğrenildi. Kararın gerekçesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, iptal haberinin ardından odada seçim atmosferi yeniden hareketlendi.

Esnaf yeni takvimi bekliyor

Seçimin iptal edilmesiyle birlikte, İzmir Pazarcılar Odası’nda belirsizlik hakim oldu. Mevcut yönetimin ve muhalefetin bu karara nasıl bir tepki vereceği merak konusu olurken, binlerce pazarcı esnafı seçimlerin hangi tarihte yenileneceğini beklemeye başladı.

"Dava açacağız"

Pazartesi günü gerçekleşen seçimde aday olan Faysal Acar iptal olması hakkında, "Henüz resmi yazıyı almadık ama ben yapılan usulsüzlüklere ve aykırılıklara itiraz ettim. Çok ciddi usulsüzlükler oldu. Çok ciddi haksızlıklar oldu. Esnaf olmayan kişilerin isminin listelere yazıldığını biliyoruz. Bununla ilgili biz itirazda bulunduk ve bu tespitli zaten hem kamera kayıtlarında var zaten mevzuata uygun bir karar alınacaksa tahminimce iptal edilmesi gerekiyor çünkü bunlar yıllardır bunu bize yapıyormuş zaten bilmiyormuşuz. Yıllardır bunlar hile hurdayla başkan oluyormuş. Biz bununla ilgili dava açacağız zaten. Geçmiş dönemlerle ilgili de dava açacağız. Görevi kötüye kullandıkları odanın bütçesini usulsüz şekilde çarçur ettikleri ile ilgili dava açacağız" dedi.

