Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, resmi haber ajansı SANA aracılığıyla yaptığı açıklamada, Türkiye istikametindeki kuzey hava koridorlarının yeniden açılacağını duyurdu. Açıklamada, Halep Uluslararası Havalimanı’nın 4 Mart 2026 saat 00.00 itibarıyla yeniden uçuşlara başlayacağı bildirildi.

Kuzey hattı açılıyor, Şam beklemede

Kuruma göre, Türkiye yönlü hava trafiğinin kontrollü şekilde yeniden devreye alınması kararlaştırıldı. Buna karşılık diğer hava koridorlarının ve Şam Uluslararası Havalimanı’nın ikinci bir açıklamaya kadar kapalı kalacağı belirtildi.

“Asgari hava bağlantısı sağlanacak”

Açıklamada, alınan kararın uçuş güvenliği ile sivil havacılık emniyeti gereklilikleri gözetilerek verildiği vurgulandı. Yetkililer, bir yandan güvenlik kriterlerinin titizlikle uygulandığını, diğer yandan ise vatandaşların seyahat, lojistik ve hayati ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için asgari düzeyde hava ulaşımının sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Uluslararası standartlara vurgu

Kararın, sahadaki gelişmeler ve operasyonel koşulların sürekli değerlendirilmesi sonucunda alındığı kaydedildi. Hava sahası yönetimine ilişkin uygulamaların yalnızca uçuş güvenliği ve sivil havacılık emniyeti esas alınarak, uluslararası havacılık standartlarıyla uyumlu biçimde yürütüldüğü bildirildi.