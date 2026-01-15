Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde dün akşam saatlerinde geniş kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimler sırasında şüpheli hareketleriyle dikkat çeken O.Ö. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından durduruldu.

Şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Sorgulama sonucunda, O.Ö.’nün çeşitli suçlardan arandığı ve firari durumda olduğu tespit edildi.

Cinayet ve uyuşturucu ticareti dahil birçok suçtan aranıyordu

Emniyet birimlerinin yaptığı incelemede, O.Ö.’nün “nitelikli şekilde kasten öldürme”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından arandığı belirlendi.

Şahsın söz konusu suçlardan dolayı toplam 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edildi, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.