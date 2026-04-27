İzmir'in meşhur yerleri arasında Konak Meydanı'nın simgesi Saat Kulesi, Kemeraltı Çarşısı, Kordon, Çeşme ve Alaçatı gibi ikonik duraklar başı çekiyor. Sahil yürüyüşleri için Bostanlı, tarih meraklıları için Efes Antik Kenti, gece hayatını sevenler için Alsancak, doğa tutkunları içinse Birgi ve Şirince gibi köyler kentin farklı yüzlerini gözler önüne seriyor.

Konak Meydanı ve Saat Kulesi

İzmir denilince akla ilk gelen yer Konak Meydanı. Sultan İkinci Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı anısına 1901'de yaptırılan Saat Kulesi, kentin sembolü olarak meydanın kalbinde duruyor. Hemen yanı başındaki minik Yalı Camii, fayanslı süslemeleriyle göz dolduruyor. Meydan, hem turistlerin hem yerel halkın buluşma noktası; vapur iskelesine yakın konumu sayesinde Karşıyaka'ya geçiş için de ideal bir başlangıç durağı.

Kemeraltı Çarşısı ve Kızlarağası Hanı nerede?

Kemeraltı Çarşısı, Osmanlı döneminden kalma sokakları, hanları ve çarşı kültürüyle İzmir'in en canlı bölgelerinden biri. Çarşının içindeki 1744 yapımı Kızlarağası Hanı, kumda kahve içmek isteyenlerin uğrak yeri. Restorasyon sonrası ebru ve hat atölyelerine de ev sahipliği yapan han, hediyelik eşya alışverişi için ideal bir mekân. Çarşıda baharatçılar, kuyumcular, deri ürünleri satan dükkânlar ve geleneksel İzmir lezzetlerinin sunulduğu lokantalar yan yana sıralanıyor.

Kordon ve Alsancak'ta neler var?

Kordon, Cumhuriyet Meydanı'ndan İzmir Limanı'na uzanan sahil şeridiyle kentin en sevilen yürüyüş alanı. 1999'da sit alanı ilan edilen bu bölge, gün batımı manzarasıyla ün yapmış durumda. Kordon'un hemen ardındaki Alsancak ise restoranları, barları ve butik mağazalarıyla gece hayatının merkezi. Gazi Kadınlar Sokağı ve Sevgi Yolu, bu bölgenin en hareketli noktaları arasında.

Çeşme, Alaçatı ve Şirince

Çeşme, mavi bayraklı plajları, Ilıca'nın şifalı suları ve Çeşme Kalesi ile ilgi çekiyor. Alaçatı, taş evleri ve rüzgâr sörfü sporuyla tanınan bir tatil rotası; her yıl düzenlenen Ot Festivali döneminde bambaşka bir atmosfere bürünüyor. Selçuk yakınlarındaki Şirince ise tarihi Rum evleri, ev şarapları ve dar taş sokaklarıyla farklı bir deneyim sunuyor.

Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi

Selçuk ilçesinde yer alan Efes Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Celsus Kütüphanesi ve Büyük Tiyatro gibi yapılarıyla yılda milyonlarca turist çekiyor. Bülbüldağı eteklerindeki Meryem Ana Evi ise Hristiyan dünyasının önemli hac noktalarından biri olarak ziyaretçi ağırlıyor.