Son Mühür - Ege Denizi’nde Midilli Adası açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bölgede hissedilen sarsıntının ardından uzmanlardan gelecek değerlendirmeler merakla beklenmeye başladı.

"İzmir depremini hatırlatıyor..."

Yer Bilimci Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Midilli'de deprem oldu. 4,3'lük. Küçükkuyu Fayına yakın. İzmir Depremini hatırlatıyor." ifadelerini kullandı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, depremi hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip edildi.

117 kişi hayatını kaybetmişti

Naci Görür’ün “İzmir depremini hatırlatıyor” sözleri, 30 Ekim 2020’de Sisam Adası açıklarında meydana gelen ve İzmir’de büyük yıkıma neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremi yeniden gündeme getirdi. Sarsıntıda özellikle Bayraklı ve Bornova’da çok sayıda bina çökerken, 117 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı.

AFAD paylaştı

AFA, Ege Denizi’nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,3 olarak açıkladı. Sarsıntının, Midilli Adası açıklarında, Küçükkuyu Fayı’na yakın bir noktada gerçekleştiği belirtildi. Depremin ardından şu ana kadar resmi kurumlardan herhangi bir olumsuzluk bildirimi yapılmadı.